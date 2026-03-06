Bijlow plots weer in beeld bij Oranje, twee spelers verliezen status van 'WK-zekerheidje'

Over 100 speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. De komende maanden geven we in Dossier Oranje met regelmaat een update over de staat van het Nederlands elftal. Welke spelers zijn zeker van WK-deelname, wie moet zich zorgen maken en hoe staat het met de blessures?

Wie zijn er zeker van het WK?

Op 11 juni barst in Canada, de Verenigde Staten en Mexico het grootste wereldkampioenschap voetbal ooit los. Een recordaantal van 48 deelnemers - waaronder Nederland - strijdt in 104 wedstrijden in een tijdsbestek van veertig dagen om de felbegeerde trofee. Nederland mag 26 spelers meenemen naar het eindtoernooi. In december liet bondscoach Ronald Koeman weten dat hij ’20 à 21’ namen al heeft ingevuld.

We hebben eerder al op een rijtje gezet wie dat waarschijnlijk zijn. Maar ten opzichte van die inventarisatie hebben we inmiddels twee namen doorgestreept als zekerheidjes: die van Mark Flekken en Matthijs de Ligt. Op dit moment hebben de volgende zeventien spelers goede papieren om een vliegticket naar de Verenigde Staten te mogen boeken.

Keepers: Bart Verbruggen en Robin Roefs

Verdedigers: Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven

Middenvelders: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert en Xavi Simons

Aanvallers: Memphis Depay, Wout Weghorst, Cody Gakpo en Donyell Malen

Wat is er aan de hand met De Ligt en Flekken?

Koeman zal zich steeds meer zorgen maken om De Ligt. Zijn laatste wedstrijd is alweer 93 dagen geleden — bijna even lang als er nog te gaan is richting het WK. De Ligt kampt met een rugblessure en het is niet duidelijk wanneer hij terugkeert. “Hij gaat wel de goede kant op, maar bij dit soort rugproblemen is het lastig om precies te zeggen hoe lang het nog gaat duren. Wat zeker is: hij boekt vooruitgang en voelt zich steeds beter”, zei interim-trainer Michael Carrick van Manchester United zondag nog.

Bovendien zal De Ligt zijn plek in het elftal terug moeten verdienen. Carrick heeft een winnend team samengesteld: de zeven wedstrijden onder zijn leiding leverden liefst negentien punten op. Tot dusver heeft hij weinig gerouleerd, dus het is de vraag of De Ligt zijn plek zomaar weer kan opeisen. Een gebrek aan wedstrijdritme is een factor die Koeman zeker zal meewegen, als hij zich buigt over de forse concurrentiestrijd achterin.

De blessure van Flekken is een ander aandachtspunt. De doelman van Bayer Leverkusen liep op 17 januari een knieblessure op en staat sindsdien aan de kant. Het is gissen naar de duur van zijn afwezigheid. Als hij de interlandperiode van eind deze maand mist, ontstaat een kans voor een andere doelman. En als die een goede indruk achterlaat, zou Flekken het kind van de rekening kunnen worden, aangezien Roefs zich bij Sunderland heeft ontwikkeld tot een stabiele kracht in de Premier League en Verbruggen de eerste keus lijkt.

Hoe staat het met de andere blessures?

De zorgen beperken zich allerminst tot De Ligt en Flekken. Naast het tweetal is Frenkie de Jong het meest prominente aandachtspunt. De middenvelder van FC Barcelona liep eind februari een hamstringblessure op. De geschatte hersteltijd van vijf tot zes weken betekent dat hij de oefenduels met Noorwegen en Ecuador moet missen, maar normaal gesproken vormt zijn blessure geen directe bedreiging voor het WK. Toch zal Koeman met samengeknepen billen toekijken: herinneringen aan het gemiste EK van 2024 door een enkelkwetsuur zijn nog vers.

Ook Brian Brobbey (lies), Robin Roefs (hamstring) en Justin Kluivert (knie) belandden recent in de lappenmand. Voor Brobbey, die bij Sunderland juist weer in vorm was en voorzichtig richting Oranje lonkte, wordt het een race tegen de klok om zich nog in de kijker te spelen tijdens de komende interlandperiode. Zijn ploeggenoot Roefs heeft een hamstringblessure en ontbreekt mogelijk in de komende Oranje-selectie. Kluivert onderging begin januari een knieoperatie en werkt aan zijn rentree.

Langduriger absent is Emmanuel Emegha (dijbeen), terwijl ook een aantal outsiders is getroffen. Guus Til, Sem Steijn en Givairo Read kampen met uiteenlopende blessures. Voor Jayden Addai is het doek zelfs al gevallen: zijn gescheurde achillespees betekent het einde van zijn seizoen en daarmee ook van zijn WK-droom.

Daartegenover staat voorzichtig positief nieuws. Denzel Dumfries is na maanden afwezigheid teruggekeerd bij Internazionale na een enkeloperatie en Jeremie Frimpong maakte bij Liverpool zijn comeback na hamstringproblemen. Ook Mexx Meerdink, die op het trainingsveld van Oranje een vervelende blessure opliep , heeft zijn eerste minuten weer gemaakt. Dat zijn lichtpunten in een fase waarin Koeman vooral hoopt dat de ziekenboeg niet verder uitdijt. Eind deze maand wachten de vriendschappelijke duels met Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart).

Wie zijn voorlopig afgehaakt?

Feyenoord was de afgelopen jaren meermaals de hofleverancier van Oranje, maar die tijd is voorbij. Zo lijkt het WK op dit moment ver weg voor Luciano Valente. De middenvelder debuteerde in november nog in het Nederlands elftal, maar haalt inmiddels niet meer het niveau van de eerste maanden van het seizoen. Ook Steijn, die momenteel dus aan de kant staat met een blessure, maakt met zijn spel geen aanspraak op een plek in de selectie.

Voorin ziet het er slecht uit voor Joshua Zirkzee. De spits van Manchester United krijgt nauwelijks speeltijd onder Carrick: de manager gunde hem drie invalbeurten van in totaal achttien minuten. Onder zijn voorganger Ruben Amorim had Zirkzee ook geen vaste basisplek, maar kwam hij wel meer aan spelen toe.

Welke spelers dromen van plek in de selectie?

Blessures openen deuren. Dat geldt in het bijzonder onder de lat. Mocht Flekken en/of Roefs de komende interlandperiode missen, dan ontstaat er ruimte in de hiërarchie achter Bart Verbruggen. Kjell Scherpen lijkt op papier een logische kandidaat, al kampt ook hij momenteel met een spierblessure. Marco Bizot heeft in principe bedankt voor Oranje, waardoor de spoeling dunner wordt.

Dat brengt een opvallende naam terug in beeld: Justin Bijlow. De achtvoudig international, jarenlang achtervolgd door fysiek ongemak, is bij Genoa bezig aan een sterke wederopstanding. Als Koeman ervaring en internationale routine wil toevoegen, kan Bijlow zomaar weer in beeld komen. Ook Joël Drommel (Sparta) en Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) zullen hun mailbox in de gaten houden.

Achterin is de deur nog open voor spelers als Nathan Aké, Stefan de Vrij, Lutsharel Geertruida en Ian Maatsen. Ook Jorrel Hato, die na een zeer moeizame seizoensstart eindelijk weer speeltijd krijgt bij Chelsea, heeft nog genoeg tijd om zich te bewijzen. Voor Quilindschy Hartman wordt het een lastig verhaal, gezien zijn geringe speeltijd bij Burnley.

Dan het middenveld. Quinten Timber heeft een basisplek bij Olympique Marseille en zal dus in beeld blijven bij Koeman. Juventus-middenvelder Teun Koopmeiners liet zich vorige maand nog zien met een dubbelslag tegen Galatasaray in de Champions League, terwijl de multi-inzetbare Jerdy Schouten stabiel presteert bij PSV. Wouter Burger geldt als belangrijke speler bij TSG Hoffenheim, de huidige nummer drie van de Bundesliga, en klopt ook aan de deur. Ook Kenneth Taylor, die wekelijks in actie komt bij Lazio, zal het WK nog niet volledig uit zijn hoofd hebben gezet.

Voorin heeft Noa Lang zichzelf in de kijker gespeeld bij Koeman met twee doelpunten namens Galatasaray tegen Juventus in de Champions League. De aanvaller krijgt na zijn wintertransfer meer speeltijd dan het geval was bij Napoli, maar haalt geen consistent hoog niveau. Brobbey moet hopen na zijn blessure weer zijn oude niveau te halen, voordat hij aan het WK kan denken. West Ham United-ster Crysencio Summerville is volgens Dirk Kuyt al toe aan een plek in Oranje, maar denkt Koeman daar ook zo over? Tot slot komt Ernest Poku regelmatig in actie bij Bayer Leverkusen en heeft hij dus nog genoeg kans om Koeman te overtuigen.