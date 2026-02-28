heeft injecties om zijn hersteltraject te verkorten geweigerd, zo weet het Spaanse SPORT. De middenvelder wil met het oog op het WK van komende zomer geen enkel risico nemen en pas weer spelen als hij honderd procent fit is. In 2024 moest hij het EK missen door een slepende blessure, tot frustratie van Ronald Koeman.

FC Barcelona maakte donderdag bekend dat De Jong een spierblessure in zijn been heeft opgelopen op de training, waardoor hij vijf á zes weken aan de kant staat. Naar alle waarschijnlijkheid mist hij daardoor de laatste interlandperiode voor het WK, waarin het Nederlands elftal gaat oefenen tegen Noorwegen en Ecuador. Oranje zal vlak voor het afreist naar de Verenigde Staten nog wel oefenduels spelen waaraan De Jong normaal gesproken kan meedoen.

Volgens SPORT heeft de medische staf van Barcelona De Jong injecties hebben aangeboden om zijn hersteltraject in te korten in een cruciale fase van het seizoen. De 64-voudig international heeft dit met het oog op het WK van komende zomer afgewezen. “Hij wil geen enkel risico nemen die zijn WK-deelname in gevaar kunnen brengen”, schrijft de Spaanse sportkrant. “Volgens zijn management wil hij nog geen één procent risico nemen. Hij draagt het Barcelona-shirt pas weer als hij zich honderd procent hersteld voelt.”

De Jong zou op deze manier zijn ‘trauma’ van 2024 willen voorkomen. De middenvelder raakte in maart van dat jaar geblesseerd aan zijn enkel, waarna hij bij zijn rentree in april direct opnieuw een enkelblessure opliep. Door dat kwetsuur moest hij een streep zetten door het EK in Duitsland, waar Oranje tot de halve finale reikte. Dit zorgde voor frustratie bij Koeman, die hard uithaalde naar Barcelona.

“Ik weet dat Frenkie daar gespeeld heeft, terwijl hij niet 100 procent fit was”, verweet de bondscoach zijn oude club, waar hij zowel speler als trainer is geweest. “De club heeft daar wél een risico genomen. En wij zitten met de gebakken peren. Wij zetten de gezondheid van de speler bovenaan, maar anderen doen dat duidelijk niet.” Volgens SPORT wordt De Jong ‘ongetwijfeld’ gesteund door de Nederlandse bondscoach in zijn beslissing injecties te weigeren. “Koeman is er alles aan gelegen dat De Jong op tijd het vertrouwen in zijn lichaam terugvindt, zodat hij het Nederlands elftal kan aanvoeren op het WK”, klinkt het.