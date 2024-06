Frenkie de Jong mist EK met Oranje

mist het EK met Oranje, zo bevestigt de KNVB. De middenvelder richt zich op volgend seizoen met Barcelona. Bondscoach Ronald Koeman bepaalt in een later stadium of hij een vervanger oproept.

De Jong kampt met een enkelblessure en miste daardoor al de oefenwedstrijden tegen Canada (4-0) en IJsland (4-0). Koeman sprak meermaals de verwachting uit dat De Jong op het EK in actie zou kunnen komen. De Jong meldde zich zondag weer op het trainingsveld en Koeman hield zelfs rekening met de inzetbaarheid van De Jong in de openingswedstrijd tegen Polen van zondag.

Naar nu blijkt verloopt het herstel van De Jong echter niet voorspoedig. De sterkhouder van Oranje moet het toernooi aan zich laten voorbijgaan, wat een grote domper betekent voor Oranje. Het zou zijn derde eindronde worden, na het EK van 2021 en het WK 2022.

"Sinds De Jongs entree in het trainingskamp van Oranje was duidelijk dat zijn deelname aan EURO 2024 een race tegen de klok zou worden. Hoewel aanvankelijk de hoop bestond dat hij gedurende de groepsfase van het EK speelklaar zou zijn, wees een gepland onderzoek gisteren en vandaag uit dat de enkel nog onvoldoende belastbaar is. Omdat zijn herstel daardoor meer tijd in beslag zal nemen is in overleg besloten dat Frenkie de Jong het EK niet zal spelen", luidt het persbericht.

Voetbal International, dat het nieuws als eerste bracht, schrijft: "Koeman zal nu op zoek moeten naar de beste invulling van zijn middenveld zonder de speler die met zijn techniek en inzicht het verschil had kunnen maken aan de bal en wanneer Oranje onder druk was komen te staan."

