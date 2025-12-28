Live voetbal 4

Hartman, weet goed waar je aan begint

Hartman/Ajax
28 december 2025

Ajax wil Quilindschy Hartman een half jaar huren. Het jeugdproduct van Feyenoord staat volgens De Telegraaf open voor een stap naar Amsterdam, al schrijft het Algemeen Dagblad dat Hartman er zelf nog over nadenkt. Maar weet Hartman wel waar hij aan begint? Het is een transfer die zijn leven op zijn kop kan zetten.

De 24-jarige linksback was jarenlang publiekslieveling in De Kuip en droomt hardop van het WK van 2026. Begrijpelijk. Na een zware kruisbandblessure miste hij het EK van 2024 en bij Burnley komt hij de laatste weken nauwelijks aan spelen toe. Nog een toernooi missen door een reserverol zou zonde zijn. Vanuit dat perspectief is zijn gedachte logisch: spelen in Nederland, namens Ajax opvallen en zo bondscoach Ronald Koeman overtuigen.

Alleen komt die reddingsboei uitgerekend uit Amsterdam. Ajax, de club waar Hartman nooit iets mee had en die in Rotterdam symbool staat voor alles waar je níét bij wil horen. Als het aan Ajax ligt, zou hij voor een half jaar het Amsterdamse shirt moeten aantrekken. Een win-winsituatie: Ajax krijgt een betere linksback, Hartman kan zich in enkele maanden in de WK-selectie spelen. Maar de vraag is of dat het wel waard is.

Neem Steven Berghuis. Sinds zijn overstap van Feyenoord naar Ajax in 2021 werd zijn mailbox gevuld met doodsbedreigingen. Berghuis en zijn management overhandigden aan de politie een overzicht van maar liefst negentien pagina’s pure haat. Daarnaast kwam zijn gezin onder beveiliging te staan. De overstap naar Ajax veranderde zijn leven.

Of Kenneth Vermeer. Een pop met zijn beeltenis werd aan een strop over de balustrade in de Johan Cruijff ArenA gehangen, omdat hij Ajax had ingeruild voor Feyenoord. Zijn naam werd op borden tijdens dartwedstrijden in Newcastle gekoppeld aan woorden als ‘NSB’ en ‘Vermeer moet hangen’.

De boodschap was telkens dezelfde: overstappen van Ajax naar Feyenoord of andersom heeft consequenties die alle proporties te buiten gaan.

Treurig, beschamend, maar het is helaas de realiteit. Zeker anno 2025. En juist daarom moet Hartman dit alles goed beseffen. Want het gaat niet alleen om een half jaar Ajax. Het gaat om de vraag of sportieve winst wel opweegt tegen de onrust die zo’n stap met zich meebrengt.

Misschien denkt Hartman dat het hem niet zal raken. Dat hij sterk genoeg is en dat het uiteindelijk wel overwaait.

Maar dat is te naïef. Een half jaar Ajax, als échte Feyenoord-jongen, kan gevolgen hebben die veel langer voelbaar zijn dan die zes maanden in de Johan Cruijff ArenA.

Vind jij dat Quilindschy Hartman de overstap naar Ajax moet maken?

