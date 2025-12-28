Enorm verrassend nieuws van Fabrizio Romano. Volgens de Italiaanse transferspecialist geldt Quilindschy Hartman als toptarget voor Ajax in de winterse transferperiode. De Amsterdammers hebben inmiddels contact gelegd met Burnley, de werkgever van de voormalig Feyenoorder. De Telegraaf bevestigt de interesse en weet dat Hartman een overgang zelf wel ziet zitten.
Romano weet dat Hartman fungeert als ‘een van de toptargets’ van Ajax in de transferperiode van januari. De Amsterdammers hebben inmiddels contact gelegd met Burnley over de situatie van de 24-jarige linksback. Bij de Premier League-club is de verdediger zijn basisplaats kwijtgeraakt.
Een transfer naar Ajax zou enorm pikant zijn voor Hartman. Hij doorliep het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord en maakte in 2022 zijn debuut in het eerste elftal. Onder Arne Slot ontwikkelde de linksback zich tot een vaste basisspeler en international van Oranje.
Begin 2024 liep Hartman echter een zware knieblessure op, waardoor hij het EK aan zich voorbij moest laten gaan. Na zijn rentree was een basisplaats niet langer vanzelfsprekend onder trainer Robin van Persie. Uitspraken van Hartman over die moeizame samenwerking leverden hem later dit seizoen de nodige kritiek op vanuit de achterban.
In 2024 kreeg Hartman al ooit de vraag over een mogelijke transfer naar Ajax. Destijds gaf de ras-Feyenoorder een duidelijk antwoord: hij zag niets in een overstap naar Amsterdam.
Ook De Telegraaf heeft inmiddels melding gemaakt over de perikelen rondom Ajax en Hartman. Het medium weet dat de linksback een overstap naar de Johan Cruijff Arena ziet zitten, mede met het oog op het naderende WK in 2026. Het zou gaan om een huurdeal.
"Dat de ras-Feyenoorder de aartsrivaal uit Amsterdam niet direct afwijst, zou volgens de bronnen verband houden met de manier waarop hij uit De Kuip is vertrokken", voegt De Telegraaf, die de deal als 'niet eenvoudig' omschrijft, toe.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het kan zo zijn dat de interesse er is, maar kan me niet voorstellen dat deze transfer er ook daadwerkelijk van gaat komen. Hartman heeft namelijk eerder al openlijk aangegeven deze stap niet te gaan maken.
@Neesje Dat zeker, proberen kan altijd.
Het is weer komkommertijd hoor
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het kan zo zijn dat de interesse er is, maar kan me niet voorstellen dat deze transfer er ook daadwerkelijk van gaat komen. Hartman heeft namelijk eerder al openlijk aangegeven deze stap niet te gaan maken.
@Neesje Dat zeker, proberen kan altijd.
Het is weer komkommertijd hoor