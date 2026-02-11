NEC heeft woensdagavond nagelaten om de tweede plek in de Eredivisie officieel over te nemen van Feyenoord. Het geplaagde FC Utrecht was met 0-3 te sterk in De Goffert, waardoor de Nijmegenaren voorlopig genoegen moeten nemen met plek drie.

Na de winst van afgelopen zaterdag op Heracles Almelo steeg NEC tijdelijk naar de tweede plaats in de Eredivisie. Feyenoord won een dag later van FC Utrecht (0-1), waardoor de Nijmegenaren hun plek weer moesten afstaan aan de Rotterdammers. Met het inhaalduel voor de boeg kon de ploeg van Dick Schreuder Feyenoord opnieuw achterhalen, maar dan moest er wel gewonnen worden van FC Utrecht.

Utrecht verrast NEC

De ploeg uit de Domstad kent juist een beroerd seizoen in de Eredivisie. Het elftal van Ron Jans kwam dan ook niet als favoriet naar Nijmegen, maar op het veld was daar weinig van te merken. Hoewel NEC offensief begon, was het nieuwkomer Ángel Alarcón die de score op fraaie wijze opende. Vlak voor rust maakte Gjivai Zechiël ook nog eens de 0-2, na een fout van Philippe Sandler.

Waar iedereen na rust een ander NEC verwachtte, kwamen de bezoekers al snel op 0-3. Souffian El Karouani hield de bal knap binnen, waarna hij Yoann Cathline perfect bediende. NEC deed via Darko Nejašmić vrij snel iets terug, maar verder kwamen de Nijmegenaren niet. De thuisploeg ontsnapte zelfs nog twee keer aan een vierde tegentreffer, toen Alarcón na een knappe actie de paal raakte. Zodoende blijft Feyenoord voorlopig de nummer twee van de Eredivisie, terwijl Utrecht na 9 Eredivisie-wedstrijden weer eens wint.