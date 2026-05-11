Dure misstap Tottenham: degradatiestreep komt weer akelig dichtbij

Tottenham Hotspur heeft maandagavond dure punten laten liggen in de strijd tegen degradatie in de Premier League. De gevallen topclub kwam in eigen huis niet voorbij Leeds United, maar loopt wel één punt uit op West Ham United, de nummer achttien. Met nog twee wedstrijden te gaan belooft het een zinderende ontknoping te worden in de kelder van de competitie.

Lang hing de vlag er dramatisch bij voor The Spurs, maar dankzij twee opeenvolgende overwinningen – op Wolverhampton Wanderers en Aston Villa – heeft de ploeg van Roberto De Zerbi weer wat lucht en staat het boven de degradatiestreep. Omdat West Ham zondag verrassend verloor van Arsenal, kon Tottenham het gat vergroten naar vier punten.

Dan moest er wel gewonnen worden van Leeds United, de nummer zestien van de ranglijst. De bezoekers kregen de grootste kans van de eerste helft: Jaka Bijol dacht de 0-1 te maken, maar Antonín Kinský redde katachtig. Verder was Tottenham in de eerste 45 minuten de betere ploeg, al bleven doelpunten uit.

Van held naar schlemiel

Die langverwachte treffer viel uiteindelijk vijf minuten na rust. Mathys Tel plaatste de bal heerlijk in de rechterbovenhoek en zorgde voor grote opluchting bij de thuissupporters. Tottenham leek op weg naar een belangrijke overwinning, maar een kwartier voor tijd kantelde het duel alsnog. Doelpuntenmaker Tel veroorzaakte een strafschop, die benut werd door Dominic Calvert-Lewin: 1-1. Niet veel later was Leeds opnieuw dicht bij een treffer.

Ondanks dertien (!) minuten blessuretijd bleef het bij 1-1, al moest Kinský nog één keer handelend optreden op een grote kans van Leeds United. Amper een minuut later gloorde er weer hoop bij Tottenham, dat een penalty claimde in minuut 103. De VAR wilde er echter niet aan.

Ongunstig programma

Een gelijkspel is absoluut niet gunstig voor Tottenham, dat daardoor slechts twee punten voorsprong houdt op West Ham. Bovendien hebben The Hammers op papier een makkelijker programma. Zij spelen nog tegen Newcastle United (uit) en Leeds United (thuis). Tottenham gaat nog op bezoek bij Chelsea en ontvangt Everton in de slotronde.