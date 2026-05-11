Wilfred Genee ontbreekt vanaf dinsdag tijdelijk als presentator van Vandaag Inside. De vaste verslaggever van het praatprogramma reist deze week alvast af naar Curaçao, waar de talkshow vanaf volgende week een reeks speciale uitzendingen gaat verzorgen.

"Ik ga iets eerder, omdat ik ook nog een ander programma ga doen. Ik ga geen vakantie vieren, maar keihard aan het werk", zegt Genee, die een 'interviewprogramma' gaat maken.

Het reguliere programma verhuist tijdelijk naar het Caribische eiland in de aanloop naar het naderende WK voetbal. Vanaf maandag 18 mei zenden Genee, Johan Derksen en René van der Gijp dagelijks live uit vanaf het Corendon Mangrove Beach Resort. De opnames vinden specifiek plaats bij de Mondi Beach Club, waar het vaste trio twee weken lang neerstrijkt. Omdat Genee deze week al eerder het vliegtuig pakt, moet hij de laatste reguliere studio-uitzendingen vanuit Hilversum aan zich voorbij laten gaan.

Twee weken lang uitzenden vanaf het strand

De speciale reeks op Curaçao loopt tot en met vrijdag 29 mei. Tijdens deze periode keren vertrouwde rubrieken zoals 'De Krantjes' en 'Doordekken' gewoon terug in de uitzending. Naast de drie vaste gezichten reist er ook een grote groep vaste gasten mee naar Willemstad.

Onder meer Raymond Mens, Merel Ek, Valentijn Driessen en Bas Nijhuis zullen de komende tijd aanschuiven aan de talkshowtafel op het strand. Verder verzorgt Noa Vahle vanaf locatie de verslaggeving rondom de voorbereiding van het Nederlands elftal.

Thomas van Groningen zal komende dagen te zien zijn als vervanger van Wilfred Genee bij Vandaag Inside. De 35-jarige presentator werd al eerder ingeschakeld als vervanger van vast gezicht Genee.