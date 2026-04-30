Raymond Mens is niet blij met de uitzending van Vandaag Inside van donderdagavond. Daarin werd gesproken over een mogelijke verhouding tussen de partner van Mens en zanger Gerard Joling. Tijdens de uitzending stuurde Mens een appje naar presentator Wilfred Genee.

Deze week was Raymond Mens samen met Gerard Joling te gast. Joling deelde een opvallend verhaal: hij had recentelijk met Raymond gesproken over diens relatie. “Ik heb het laatst met hem over seks gehad hier, het was na de uitzending, en toen zeg ik tegen hem: ‘Heb je een vriend? Nou, laat eens zien.’ Een hele knappe jongen”, vertelde Joling openlijk.

Joling ging verder: “Ik zeg: ‘Nou, poeh, daar zou ik wel een keer, hè…’ Toen zei hij: ‘Je kan er zo heen, want hij heeft altijd zin in seks en ik heb er niet zoveel zin in, want ik ben altijd weg!’” Mens onthulde daarna: “Sterker nog: de dag erna was hij er!”

Joling legde uit: “Ik zeg altijd maar zo: je moet de pony laten grazen! Het was om de hoek! Almere! Wat wil je nou nog meer?”

Het onderonsje werd donderdag nog eens besproken aan tafel. Johan Derksen, Tina Nijkamp en Wilfred Genee gaven toe dat ze het verhaal van Mens en Joling geloofden. Maar inmiddels kan Mens er niet meer om lachen.

Tijdens de uitzending verstuurt hij een WhatsApp-bericht aan Genee, die het live voorleest: “Natuurlijk is het niet waar en houd er alsjeblieft over op. Ik meen het serieus. Het thuisfront is absoluut niet blij. Ik sta nu in het theater, maar houd er alsjeblieft over op.’” Genee concludeert: “Dus het is waarschijnlijk niet waar.”