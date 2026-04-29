Engelse voetbalbond schorst Mykhailo Mudryk voor vier jaar

Voor dreigt een jarenlange absentie. De Engelse voetbalbond (FA) legt de buitenspeler van Chelsea een schorsing op van vier jaar wegens het overtreden van de dopingreglementen. Mudryk weigert zich daarbij neer te leggen en heeft hij zijn zaak inmiddels voorgelegd aan sporttribunaal CAS.

Mudryk kwam voor het laatst in actie in november 2024. Bij een routinecontrole op het gebruik van doping kwam een afwijkende uitkomst aan het licht. In december volgde een voorlopige schorsing, waarna in juni 2025 de officiële aanklacht wegens het overtreden van de dopingregels werd ingediend.

Beroep moet duidelijkheid brengen

Artikel gaat verder onder video

De FA is nu overgegaan tot een schorsing van vier jaar. Mudryk vecht die aan, zo blijkt uit een statement van het CAS. "De partijen zijn momenteel bezig met het uitwisselen van schriftelijke stukken en een zittingsdatum is nog niet vastgesteld", klinkt het vanuit Lausanne. Daarmee blijft het voorlopig onduidelijk wanneer er een definitief oordeel volgt.

Mudryk houdt ondertussen vol dat hij onschuldig is. In afwachting van de uitspraak traint hij individueel bij het bescheiden Uxbridge FC om fysiek in vorm te blijven, terwijl zijn profcarrière noodgedwongen stilligt.

Carrière op pauze, toekomst onzeker

Bij een schorsing zou wel rekening worden gehouden met de periode die hij al buitenspel stond — inmiddels zo’n zestien maanden. In het meest gunstige scenario, bij volledige vrijspraak, kan hij per direct terugkeren op het hoogste niveau.

De situatie is des te schrijnender gezien zijn status bij Chelsea. De Londenaren betaalden in januari 2023 nog 70 miljoen euro om hem over te nemen van Shakhtar Donetsk. Zijn contract op Stamford Bridge loopt door tot medio 2030, met een optie voor nog een extra jaar