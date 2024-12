Chelsea-aanvaller Mudryk legt positieve dopingtest af: Oekraïner spreekt van 'complete schok'

(23) is volgens Oekraïense media in oktober van dit jaar positief getest op het gebruik van doping. De aanvaller van Chelsea is momenteel nog in afwachting van de B-staal. Als ook daaruit blijkt dat hij een verboden middel heeft gebruikt, dan zou de peperdure aankoop mogelijk jarenlang geschorst kunnen worden.

Chelsea legde in winterstop van het seizoen 2022/23 een bedrag van 70 miljoen euro op tafel om Mudryk over te nemen van Shakhtar Donetsk. Door bonussen kan de transfersom verder oplopen tot 100 miljoen euro. Een groot succes is Mudryk vooralsnog niet gebleken in Londen: in 73 wedstrijden voor Chelsea trof de aanvaller tien keer doel en leverde hij negen assists af. De afgelopen weken ontbrak de Oekraïner in de wedstrijdselectie van The Blues, waarvoor hij op 28 november voor het laatst in actie kwam in het Conference League-treffen met 1.FC Heidenheim (0-2, mede door een goal van Mudryk).

Oekraïense media weten waarom Mudryk de afgelopen weken ontbrak bij Chelsea: "Hij werd niet opgenomen in de selectie vanwege een positieve dopingtest", schrijft UA-Football. Het medium weet niet om wélke verboden stof het gaat, maar schrijft dat de B-staal momenteel wordt onderzocht. Test Mudryk ook in tweede instantie positief, dan dreigt een schorsing van maximaal vier jaar voor de Oekraïens international.

'Mudryk voorlopig geschorst, Chelsea start eigen onderzoek'

Update 11.13 uur: Engelse media melden dat Mudryk 'voorlopig geschorst' is nadat de FA hem officieel op de hoogte heeft gesteld van zijn positieve test. De Oekraïense aanvaller zou zelf ontkennen dat hij bewust een verboden substantie tot zich heeft genomen, zo meldt The Times. Mudryk zou vermoeden dat hij de bewuste stof in het buitenland binnen moet hebben gekregen, aangezien het bewuste middel niet in het Verenigd Koninkrijk te verkrijgen zou zijn. Chelsea heeft volgens bovengenoemde krant een eigen onderzoek opgestart waar Mudryk zijn volledige medewerking aan verleent. De nummer twee van de Premier League zou achter de eigen speler staan.

Chelsea en Mudryk reageren: 'Complete schok'

Update 11.19 uur: Op het moment dat bovenstaande update wordt geschreven, komt Chelsea met een officieel statement over de positieve test van Mudryk. De club bevestigt dat de aanvaller daarvan op de hoogte is gesteld door de FA. "Zowel de club als Mykhailo staat volledig achter de tests die de FA uitvoert en al onze spelers, inclusief Mykhailo, worden regelmatig getest. Mykhailo heeft categorisch bevestsigd dat hij nooit bewust een verboden substantie heeft gebruikt. Zowel Mykhailo als de club zal nu met de relevante autoriteiten samenwerken om te achterhalen wat de positieve test heeft veroorzaakt", schrijft Chelsea op de clubsite.

Ook Mudryk zelf komt met een statement. De voetballer schrijft op Instagram dat zijn positieve test als een 'complete schok' bij hem is binnengekomen. "Ik weet dat ik niets verkeerd heb gedaan en houd hoop dat ik snel weer op het veld kan staan. Ik kan nu vanwege de vertrouwelijkheid van het proces niet meer zeggen dan dit, maar dat zal ik zo snel als maar kan doen", aldus Mudryk.

