is trots dat hij de zoontjes van zaterdag mee het veld op mocht nemen voor het duel tussen Liverpool en Wolverhampton Wanderers (2-1). De aanvoerder van Liverpool denkt dat de kinderen deze ervaring niet meer zullen vergeten.

Jota kwam afgelopen zomer om het leven bij een auto-ongeluk. De twee clubs waarvoor hij in Engeland speelde, stonden zaterdag voor het eerst sinds zijn overlijden tegenover elkaar. De twee zoontjes van Jota, Dinis en Duarte, mochten als mascotte mee het veld op. Dit was vooraf overlegd met Rute, de weduwe van Jota, zo geeft Van Dijk aan. “Na die gesprekken keek ik er echt naar uit. Het zou emotioneel worden, maar het zou ook iets worden wat die jongens nooit meer zouden vergeten”, aldus de verdediger op de clubwebsite.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlander geeft aan het een ‘eer’ te vinden dat hij dit samen met doelman Alisson Becker mocht doen. Van Dijk hoopt dat Liverpool in de toekomst nog meer kan betekenen voor de familie van Jota. “Liverpool heeft een grote plek in hun harten en Diogo zal voor altijd bij ons blijven. Ik ben er trots op dat ze hier vandaag waren en ik denk dat de fans het ook konden waarderen”, stelt hij.

Van Dijk blij voor Wirtz

Liverpool wist het duel na een moeizame tweede helft over de streep te trekken, mede dankzij de eerste goal van Florian Wirtz. “Hij raakt steeds meer gewend aan de intensiteit en de manier waarop we spelen. Hij is belangrijk aan de bal en zijn kwaliteiten staan niet ter discussie”, zegt Van Dijk, die erg blij is voor de Duitser. “Hij moet zelf ook blij zijn met deze goal. Na zestig minuten was hij wel moe, dus dat is iets waaraan we moeten werken. Hij moet dit iedere drie dagen voor negentig minuten kunnen opbrengen.”