Live voetbal

Van Dijk trots op emotioneel moment met Jota’s kinderen

Virgil van Dijk van Liverpool met kinderen van Diogo Jota
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
27 december 2025, 21:47

Virgil van Dijk is trots dat hij de zoontjes van Diogo Jota zaterdag mee het veld op mocht nemen voor het duel tussen Liverpool en Wolverhampton Wanderers (2-1). De aanvoerder van Liverpool denkt dat de kinderen deze ervaring niet meer zullen vergeten.

Jota kwam afgelopen zomer om het leven bij een auto-ongeluk. De twee clubs waarvoor hij in Engeland speelde, stonden zaterdag voor het eerst sinds zijn overlijden tegenover elkaar. De twee zoontjes van Jota, Dinis en Duarte, mochten als mascotte mee het veld op. Dit was vooraf overlegd met Rute, de weduwe van Jota, zo geeft Van Dijk aan. “Na die gesprekken keek ik er echt naar uit. Het zou emotioneel worden, maar het zou ook iets worden wat die jongens nooit meer zouden vergeten”, aldus de verdediger op de clubwebsite.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlander geeft aan het een ‘eer’ te vinden dat hij dit samen met doelman Alisson Becker mocht doen. Van Dijk hoopt dat Liverpool in de toekomst nog meer kan betekenen voor de familie van Jota. “Liverpool heeft een grote plek in hun harten en Diogo zal voor altijd bij ons blijven. Ik ben er trots op dat ze hier vandaag waren en ik denk dat de fans het ook konden waarderen”, stelt hij.

Van Dijk blij voor Wirtz

Liverpool wist het duel na een moeizame tweede helft over de streep te trekken, mede dankzij de eerste goal van Florian Wirtz. “Hij raakt steeds meer gewend aan de intensiteit en de manier waarop we spelen. Hij is belangrijk aan de bal en zijn kwaliteiten staan niet ter discussie”, zegt Van Dijk, die erg blij is voor de Duitser. “Hij moet zelf ook blij zijn met deze goal. Na zestig minuten was hij wel moe, dus dat is iets waaraan we moeten werken. Hij moet dit iedere drie dagen voor negentig minuten kunnen opbrengen.”

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Manchester City-middenvelder Tijjani Reijnders

Britse pers geniet van ‘kenmerkende’ loopactie Tijjani Reijnders

  • Gisteren, 19:41
  • Gisteren, 19:41
Florian Wirtz, Hugo Ekitike en Milos Kerkez van Liverpool

Liverpool boekt moeizame zege op hekkensluiter Wolves, eerste goal Wirtz

  • Gisteren, 17:55
  • Gisteren, 17:55
Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong vieren de 1-0 bij Liverpool - Nottingham Forest

Anfield ontploft: Gravenberch en Frimpong helpen Liverpool over het dode punt

  • Gisteren, 16:54
  • Gisteren, 16:54
11 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Liverpool - Wolves

Liverpool
2 - 1
Wolverhampton Wanderers
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Diogo Jota

Diogo Jota
Leeftijd: 29 jaar (4 dec. 1996)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Liverpool
25
6
2023/2024
Liverpool
21
10
2022/2023
Liverpool
22
7
2021/2022
Liverpool
35
15

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
18
26
40
3
Aston Villa
18
10
39
4
Liverpool
18
4
32
5
Chelsea
18
11
29
6
Man Utd
18
4
29

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel