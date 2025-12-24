zou er een concurrent van formaat bij kunnen krijgen bij Liverpool. De regerend Engels kampioen hoopt zich volgens Indy Kaila deze winter óf komende zomer te versterken met Frans international van Champions League-houder Paris Saint-Germain.

Mits fit is Gakpo dit seizoen vrijwel elke wedstrijd verzekerd van een basisplaats bij Liverpool. De Oranje-international kwam in de eerste seizoenshelft tot nu toe tot 21 officiële wedstrijden voor zijn club, waarin hij goed was voor vijf goals en vier assists. Liverpool maakt vooralsnog een moeizaam tweede seizoen door onder Arne Slot. en staat met een achterstand van tien punten op koploper Arsenal staan The Reds momenteel op de vijfde plaats in de Premier League.

Afgelopen zomer trok Liverpool al flink de portemonnee om het elftal van Slot te versterken. In totaal werd er bijna een half miljard (!) euro uitgegeven voor de komst van onder meer Alexander Isak (Newcastle United), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) en Jeremie Frimpong (Leverkusen). Toch hoopt Liverpool de selectie van Slot in de winterse transferperiode van nóg een aanvallende impuls te voorzien, in de persoon van Barcola. Dat meldt Indy Kaila althans via CaughtOffside.

De scouts van Liverpool zouden Barcola inmiddels nóg intensiever volgen. De 23-jarige Fransman, die op alle posities voorin uit de voeten kan maar doorgaans op Gakpo's plek links voorin speelt, zou op Anfield worden gezien als 'langetermijnoplossing' om de aanval te versterken. Barcola ligt bij PSG nog vast tot medio 2028, maar gesprekken over een nieuw contract zouden recent zijn afgebroken. PSG zou niet genegen zijn om in de wintermaanden een belangrijke pion te laten vertrekken, maar Liverpool zou goede hoop hebben dat het voorwerk dat nú gedaan wordt in de zomermaanden zijn vruchten af zou kunnen werpen.

Barcola staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Paris Saint-Germain, dat hem destijds voor zo'n 45 miljoen euro wegplukte bij competitiegenoot Olympique Lyonnais. Sindsdien speelde hij 124 officiële wedstrijden voor de Parijzenaars, waarin hij 31 keer scoorde en 33 keer de assist leverde bij een treffer van een ploeggenoot. Met PSG werd Barcola twee keer landskampioen. Bovendien droeg hij met een treffer bij aan de 5-0 zege die in mei van dit jaar geboekt werd op Internazionale in de finale van de Champions League.