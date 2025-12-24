heeft zijn excuses aangeboden aan Liverpool-spits . De Zweedse aanvaller liep zaterdagavond een kuitbeenbreuk op na een sliding van de verdediger van Tottenham Hotspur.

Het moment deed zich voor in de 56ste minuut van de wedstrijd. Florian Wirtz profiteerde van een slechte pass van Cristian Romero en brak door richting het doel. De Duitser zette Isak alleen voor de keeper, waarna Van de Ven met een sliding probeerde in te grijpen. De Nederlander was echter te laat. Isak wist nog te scoren, maar bleef geblesseerd op het veld achter. Later werd duidelijk dat de 26-jarige aanvaller zijn kuitbeen had gebroken.

Van de Ven zocht na afloop contact met Isak en bood zijn excuses aan. In gesprek met Sky Sports benadrukt hij dat hij nooit de intentie had om de spits te blesseren. “Ik heb hem een bericht gestuurd. Uiteraard wilde ik hem geen pijn doen. Ik probeerde alleen het schot te blokkeren,” aldus Van de Ven. “Het was ongelukkig hoe zijn voet tussen mijn benen terechtkwam.”

De verdediger vervolgt dat Isak het gebaar kon waarderen. “Ik heb hem sterkte gewenst met zijn herstel en hoop hem snel weer op het veld te zien. Hij waardeerde het dat ik contact met hem opnam.”

De overtreding leidde in Engeland tot veel discussie. Liverpool-trainer Arne Slot was na afloop bijzonder kritisch. “Het was een roekeloze challenge. Als je deze tackle tien keer maakt, is de kans groot dat een speler ernstig geblesseerd raakt,” stelde Slot.