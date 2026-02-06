Bij Kick-off is men ervan overtuigd dat Ajax na dit seizoen afscheid neemt van Fred Grim als hoofdtrainer. De zestigjarige oud-doelman neemt momenteel de honneurs waar in Amsterdam, maar lijkt na de komst van Jordi Cruijff bezig aan zijn laatste maanden. NEC-trainer Dick Schreuder wordt genoemd als droomopvolger, al valt óók de naam van Arne Slot.

Na het ontslag van John Heitinga nam Grim het over als interim-trainer. Omdat de voormalig assistent-trainer het in eerste instantie goed deed, werd besloten om hem aan te houden. Toch lijkt het erop dat Ajax na het huidige seizoen op zoek gaat naar een nieuwe oefenmeester. Pim Sedee vraagt zich af of Schreuder, die aantrekkelijk voetbal speelt met NEC en de verrassende derde plaats in de Eredivisie bezet, geldt als droomkandidaat.

Arne Slot genoemd als nieuwe trainer Ajax

Mike Verweij, volger van Ajax namens De Telegraaf, komt eerst met een andere – opvallende – naam: “Wat je hoort, is dat Jordi Cruijff heel erg gecharmeerd is van Slot. Misschien dat hij daar wel een lijntje naar uitgooit”, zegt de journalist.

Slot loodste Liverpool in zijn eerste seizoen naar de landstitel in Engeland, maar heeft het een stuk lastiger in het huidige seizoen. The Reds presteren wisselvallig en moeten tot dusver genoegen nemen met een zesde plek in de Premier League.

Verweij dropt andere namen als nieuwe Ajax-trainers

Verweij loopt vervolgens nog wat andere namen door: “Peter Bosz, dat heeft nu geen zin meer. Die zei zelf ook al dat ze hem niet hoeven te bellen”, zegt hij, doelend op diens recente contractverlenging bij PSV.

“Dick Schreuder heeft hij van dichtbij gezien in Spanje bij Castellón, maar het zou me niets verbazen als hij de Spaanse markt opgaat en met een Spaanse trainer komt. Ik denk dat dít het moment is om Schreuder binnen te halen. Anders gaat Feyenoord of PSV misschien met hem aan de haal”, aldus Verweij.