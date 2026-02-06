Live voetbal 1

Verweij: ‘Jordi Cruijff gooit mogelijk lijntje uit naar Arne Slot’

Liverpool-trainer Arne Slot
6 februari 2026, 15:47

Bij Kick-off is men ervan overtuigd dat Ajax na dit seizoen afscheid neemt van Fred Grim als hoofdtrainer. De zestigjarige oud-doelman neemt momenteel de honneurs waar in Amsterdam, maar lijkt na de komst van Jordi Cruijff bezig aan zijn laatste maanden. NEC-trainer Dick Schreuder wordt genoemd als droomopvolger, al valt óók de naam van Arne Slot.

Na het ontslag van John Heitinga nam Grim het over als interim-trainer. Omdat de voormalig assistent-trainer het in eerste instantie goed deed, werd besloten om hem aan te houden. Toch lijkt het erop dat Ajax na het huidige seizoen op zoek gaat naar een nieuwe oefenmeester. Pim Sedee vraagt zich af of Schreuder, die aantrekkelijk voetbal speelt met NEC en de verrassende derde plaats in de Eredivisie bezet, geldt als droomkandidaat.

Arne Slot genoemd als nieuwe trainer Ajax

Mike Verweij, volger van Ajax namens De Telegraaf, komt eerst met een andere – opvallende – naam: “Wat je hoort, is dat Jordi Cruijff heel erg gecharmeerd is van Slot. Misschien dat hij daar wel een lijntje naar uitgooit”, zegt de journalist.

Slot loodste Liverpool in zijn eerste seizoen naar de landstitel in Engeland, maar heeft het een stuk lastiger in het huidige seizoen. The Reds presteren wisselvallig en moeten tot dusver genoegen nemen met een zesde plek in de Premier League.

Verweij dropt andere namen als nieuwe Ajax-trainers

Verweij loopt vervolgens nog wat andere namen door: “Peter Bosz, dat heeft nu geen zin meer. Die zei zelf ook al dat ze hem niet hoeven te bellen”, zegt hij, doelend op diens recente contractverlenging bij PSV.

“Dick Schreuder heeft hij van dichtbij gezien in Spanje bij Castellón, maar het zou me niets verbazen als hij de Spaanse markt opgaat en met een Spaanse trainer komt. Ik denk dat dít het moment is om Schreuder binnen te halen. Anders gaat Feyenoord of PSV misschien met hem aan de haal”, aldus Verweij.

Ajax-aanhangers houden metrostel tegen voor graffiti-actie

Ajax-fans brengen metro tot stilstand in Amsterdam

NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax greep door 'pech' naast drie controleurs: 'Endo, Álvarez en Morita leken haalbaar'

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.172 Reacties
970 Dagen lid
16.249 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat Arne Slot prima bij ajax zou passen of die door liverpool nog op non active gezet wordt binnen kort is afwachten zou ajax wel goed uitkomen en als slot er dan voor openstaan ook dick schreuder zou een goed optie zijn

Neesje
1.810 Reacties
1.228 Dagen lid
8.984 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arne zou zeker bij Ajax passen maar stel dat hij op zoek moet naar een andere club dan komen er wel meer clubs uit buitenland in aanmerking en wie weet neemt hij eerst een jaartje rust .

Neesje
1.810 Reacties
1.228 Dagen lid
8.984 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een onzin .

Jagerman
45 Reacties
47 Dagen lid
46 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja...misschien ook niet!!. Je weet het niet. Wat een gelul!! Wat ik wel in de wandelgangen hoor is dat je met Cruyff een 2e Mislintat hebt binnengehaald. Zijn palmaras spreekt in elk geval niet in zijn voordeel!!🤣

Vrij Dag
650 Reacties
628 Dagen lid
953 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Veel namen zullen genoemd worden. Zo ook die van Schreuder. Als Ajax hem vorig jaar al wilde, maar treuzelde zal de belangstelling nu niet minder zijn geworden.

CG
3.105 Reacties
927 Dagen lid
13.648 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zou hem (heel graag) meteen halen. Maar ja, Ajax is een heel zwaar twijfelclub geworden in de afgelopen vier jaar!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35
6
AZ
21
1
32

