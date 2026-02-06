Maurice Steijn werd al na 114 dagen ontslagen als trainer van Ajax, maar de oefenmeester baalt ervan dat hij niet nóg eerder opstapte bij de Amsterdamse club. Als de huidige succescoach van Sparta Rotterdam zijn grootste fout als Ajax-trainer moet opnoemen, komt hij uit bij het feit dat hij eerder had moeten vertrekken.
Na een uitstekend seizoen met Sparta werd Steijn in 2023/24 verrassend aangesteld als hoofdtrainer van Ajax. Technisch directeur Sven Mislintat haalde de oefenmeester naar Amsterdam, maar de samenwerking liep uit op een regelrecht drama. Zowel sportief als bestuurlijk ging zo’n beetje alles mis toen Steijn trainer was van Ajax.
De oefenmeester was het totaal niet eens met het aankoopbeleid van Mislintat en kreeg zijn ploeg niet aan de praat. Toen Ajax op een gegeven moment op plek zeventien belandde, werd de Hagenees de laan uitgestuurd. In een klein fragment van de podcast ShowBird blikt Steijn terug op zijn veelbesproken periode in de Johan Cruijff ArenA.
“Na drie of vier wedstrijden had ik het gevoel van: deze samenwerking gaat op niks uitlopen”, zegt Steijn eerlijk. “Ik stond niet achter een gedeelte van de spelersgroep die gehaald werd. Het was wachten op het moment dat het alleen maar slechter ging”, gaat hij verder.
Steijn wijst vervolgens ‘zijn grootste fout’ als trainer van Ajax aan: “Als je het hebt over fouten, dan denk ik dat een van de fouten die ik gemaakt heb, is dat ik gewoon niet eerder gestopt ben”, zegt de huidige trainer van Sparta, die uiteindelijk na zeven speelronden werd ontslagen door de clubleiding. In die periode oogstte Ajax slechts vijf punten.
Steijn werd uiteindelijk na de 4-3-nederlaag tegen FC Utrecht ontslagen. Vlak na die wedstrijd gaf hij tegenover de NOS nog aan dat hij zelf niet de handdoek in de ring zou gooien. “Nee, zeker niet. Dat weten we. Het is lastig, maar ik blijf strijdbaar en dat heb ik vandaag ook bij de groep gezien”, sprak hij op 22 oktober.
Hij heeft wel pech gehad met Mislintat. Ik wil niet per se zeggen dat hij het met een andere TD wél had gered, maar de kans is wel groot dat hij het dan (iets) beter had gedaan. Bij Sparta doet hij het wederom uitstekend!
Inderdaad een grote stomme fout. Maar ter verdediging van hem wil ik aanvoeren dat hij een onervaren trainer was die ineens het "grote" Ajax mocht trainen. Zoiets zal hem niet meer overkomen. Ik vond hem een goede trainer en vindt dat nog steeds
Nee, hij zei vanaf het begin dat de (achterhoede) spelers als gekken naar voren liepen zonder om zich heen te kijken of dit wel kon, zonder de opdrachten op te volgen. Dit zie ik vaak nog steeds gebeuren, veel minder dan voorheen, dat wel. Als je ziet wat er allemaal weg moest en moet, heeft hij gewoon gelijk (gehad).
