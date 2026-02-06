Walid Regragui staat mogelijk voor een verrassend afscheid als bondscoach van Marokko. Volgens Foot Mercato zou de succesvolle keuzeheer zijn ontslag hebben aangeboden bij de Marokkaanse voetbalbond, nadat hij de finale van de Afrika Cup verloor van Senegal. Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen, hangt de toekomst van de vijftigjarige trainer bij de Leeuwen van de Atlas plots aan een zijden draadje. De coach zou volgens berichten uit zijn thuisland hebben aangegeven dat hij het stokje wil overdragen.

Marokko was in de finale van het toernooi dichtbij de eerste titel sinds 1976. De ploeg bereikte voor het eerst sinds 2004 de eindstrijd, maar zag het in de slotfase misgaan. Een gemiste panenka van Brahim Díaz in de allerlaatste seconde van de wedstrijd bleek uiteindelijk beslissend, waarna Senegal aan het langste eind trok. Regragui zou intern hebben laten weten dat zijn toekomst bij de nationale ploeg direct gekoppeld was aan het resultaat op de Afrika Cup. De druk en intensiteit van het bondscoachschap in zijn thuisland wegen zwaar, zeker met het oog op het naderende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Regragui kan terugkijken op succesvol tijdperk

De domper van de verloren finale daargelaten, Regragui heeft een goede resultaten neergezet sinds zijn aanstelling in 2022. Hij leidde Marokko naar de halve finale op het WK in Qatar en hij heeft statistisch gezien de beste cijfers van alle Marokkaanse bondscoaches ooit. Onder zijn leiding klom het land naar de achtste plaats op de FIFA-wereldranglijst, de hoogste positie ooit voor een Afrikaans land. De trainer werd eind vorig jaar door de IFFHS zelfs gerangschikt als de zevende beste bondscoach ter wereld, mede door een wereldrecord van negentien opeenvolgende overwinningen.

Marokkaanse bond houdt ontslagaanvraag in beraad

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) heeft de ontslagaanbieding van Regragui vooralsnog niet aangenomen. De bond wacht nog met het doorhakken van knopen. Mocht de bond besluiten de trainer aan boord te houden, dan blijft hij wel verantwoordelijk voor het komende WK in Noord-Amerika.