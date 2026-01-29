De Afrikaanse voetbalbond (CAF) heeft naar aanleiding van de Afrika Cup-finale tussen Senegal en Marokko (1-0) meerdere schorsingen uitgedeeld. Zo moet PSV’er drie interlands toekijken voor zijn betrokkenheid bij de handdoekrel. Ook Pape Thiaw, de bondscoach van Senegal, is gestraft voor ‘onsportief gedrag’.

Marokko verloor anderhalve week geleden de finale van de Afrika Cup in eigen land van Senegal. Het gastland kreeg in blessuretijd een strafschop, waar Thiaw en zijn ploeg het absoluut niet mee eens waren. De bondscoach besloot zijn spelers van het veld te halen, maar na zo’n tien minuten werd er alsnog verder gespeeld. Brahim Díaz ging achter de bal staan, maar zijn panenka eindigde in de handen van Édouard Mendy. In de verlenging trok Senegal aan het langste eind.

Na de wedstrijd gingen er beelden rond waarop te zien was hoe Marokko meerdere keren probeerde de handdoek van Mendy te stelen. Reservedoelman Yehvann Diouf voelde zich zelfs genoodzaakt het voorwerp te beschermen. Met name de rol van Saibari, die probeerde het pad van Diouf naar diens collega te blokkeren, werd breed uitgemeten. Een dag na de finale ging de middenvelder bij Mendy langs om zijn excuses aan te bieden. Later ging hij ook bij ESPN door het stof.

Boete en schorsing voor Saibari en Thiaw

Inmiddels heeft de CAF besloten om Saibari hiervoor te straffen. De PSV’er krijgt een schorsing van drie interlands en moet daarnaast een boete van 83 duizend euro betalen. Ook Achraf Hakimi, die de handdoek van Mendy over de reclameboarding gooide, kreeg een schorsing opgelegd. De aanvoerder van Marokko moet twee duels, waarvan één voorwaardelijk, toekijken.

Ook bij Senegal zijn er meerdere straffen uitgedeeld. Zo kreeg Thiaw een schorsing van liefst vijf duels omdat hij zijn ploeg van het veld haalde nadat Marokko een strafschop kreeg. Ook hij moet een boete van 83 duizend euro betalen. Verder hebben Iliman Ndiaye en Ismaïla Sarr een schorsing van twee wedstrijden gekregen voor onsportief gedrag richting de scheidsrechter.

Schorsingen gelden vooralsnog niet voor WK

Vooralsnog gelden deze schorsingen alleen voor wedstrijden georganiseerd door de Afrikaanse bond. Mocht de FIFA besluiten de straffen over te nemen, betekent dit dat de spelers en Thiaw hun schorsingen op het WK moeten uitzitten. In dat geval zou Saibari de hele groepsfase missen en kan de bonscoach van Senegal op zijn vroegst pas weer in de kwartfinale op de bank plaatsnemen.

Naast de schorsingen en boetes voor spelers, zijn ook de bonden van Marokko en Senegal beboet. De winnaars van de Afrika Cup moeten 513 duizend euro betalen wegens het gedrag van de supporters en spelers. Marokko krijgt een rekening van 262 duizend euro voor wangedrag van ballenjongens, die ook de handdoek van Mendy probeerden te stelen, en eigen spelers.