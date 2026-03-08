Live voetbal

Saibari wekt grote verbazing: 'Onprofessioneel, een beetje vedettegedrag'

Kwakman en Borst
Foto: © ESPN
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 maart 2026, 09:25   Bijgewerkt: 09:37

PSV-speler Ismael Saibari vertoonde zaterdagavond in het duel met AZ 'vedettegedrag', aldus analist Hugo Borst bij ESPN. De aanvallende middenvelder stak zijn irritatie en frustratie tijdens de wedstrijd bepaald niet onder stoelen of banken.

Saibari had het voortdurend aan de stok met tegenstanders en arbiter Sander van der Eijk en viel ook op in de rust, toen hij een reclamezuil omver trapte op weg naar de catacomben. De aanvallende middenvelder was overigens niet de enige PSV'er die bepaald niet lekker in de wedstrijd zat; ook ploeggenoot Ricardo Pepi - die PSV uiteindelijk vlak voor tijd een 2-1 zege bezorgde - liet zich niet onbetuigd.

Artikel gaat verder onder video

"Bij Saibari verbaasde ik mij erover dat hij eigenlijk niet kon remmen", zegt Borst na de wedstrijd in het programma De Eretribune bij ESPN. "Hij ging maar door. Zeiken, hij zat overduidelijk niet goed in zijn vel. Misschien heeft het met de ramadan te maken."

"Ik vond het een beetje vedettegedrag, ook, wat hij toonde", vervolgt Borst. "Ik vond het onprofessioneel." Kees Kwakman is het daarmee eens en vindt dat atypisch voor Saibari: "Ik heb hem nooit zo gefrustreerd gezien. Ik vind hem altijd wel redelijk rustig', aldus de oud-verdediger.

'Er klopte vandaag helemaal niets van bij PSV'

Saibari was niet alleen gefrustreerd, maar speelde ook nog eens een 'verschrikkelijk slechte' wedstrijd, stipt Kwakman vervolgens aan. "Vanaf de eerste minuut leek het al alsof hij helemaal geen... Hij sjokte over het veld, ook in het druk zetten: helemaal geen intensiteit. Heel gek, maar goed. Er klopte ook helemaal niets van bij PSV vandaag. Dus er zat bij hem waarschijnlijk een stukje frustratie over hemzelf en ook dat het bij het elftal niet klopte", besluit Kwakman.

Saibari en Pepi vieren de 2-1 bij PSV - AZ
© Imago

Zozo
454 Reacties
937 Dagen lid
3.286 Likes
Zozo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als er iets tegen zit bij die lui, komt hun ware karakter boven.

Zozo
454 Reacties
937 Dagen lid
3.286 Likes
Zozo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

'Beetje vedettegedrag' Borst?! dan ben je gewoon een misselijk mannetje die zijn ware karakter laat zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

