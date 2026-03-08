Rogier Meijer wil dolgraag weer aan de slag als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Dat laat de huidige assistent-coach van Bayer Leverkusen opvallend genoeg weten via Hans Kraay junior in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

De 44-jarige Meijer was liefst vijf seizoenen hoofdtrainer van NEC, maar vertrok afgelopen zomer naar Leverkusen. Daar ging hij aan de slag als assistent van Erik ten Hag - die echter al na twee (!) wedstrijden op straat werd gezet. Meijer mocht onder de opvolger van Ten Hag, de Deen Kasper Hjulmand, gewoon aanblijven bij Die Werkself.

Artikel gaat verder onder video

Na een discussie over de successen van Meijers opvolger bij NEC, Dick Schreuder, wil Goedemorgen Eredivisie-presentator Milan van Dongen het gesprek op het functioneren van Ruud van Nistelrooij als assistent-trainer van het Nederlands elftal brengen. Kraay onderbreekt hem echter en zegt: "Ik wil nog één ding zeggen over NEC. Ik heb niet heel veel contact met spelers en trainers en heb ook bijna geen telefoonnummers, maar Rogier Meijer stuurde mij gisteren een berichtje."

"Hij zegt: ik hoor bij jullie aan tafel in Goedemorgen Eredivisie allerlei trainers over de toonbank gaan", vertelt Kraay. "Die misschien daar, die is misschien geschikt voor daar, maar hij zegt: ik wil eigenlijk weer hoofdtrainer worden. Zou je dat eventjes kunnen droppen, dat ik weer beschikbaar ben? Ik vind het hartstikke leuk om assistent te zijn bij Leverkusen, ben gevraagd door Ten Hag, maar ik wil weer hoofdtrainer worden. Dus Rogier: bij dezen", aldus Kraay.