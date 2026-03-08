Live voetbal 6

Opvallend: Rogier Meijer solliciteert via Kraay naar terugkeer als hoofdtrainer

Kraay
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 maart 2026, 11:29

Rogier Meijer wil dolgraag weer aan de slag als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Dat laat de huidige assistent-coach van Bayer Leverkusen opvallend genoeg weten via Hans Kraay junior in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

De 44-jarige Meijer was liefst vijf seizoenen hoofdtrainer van NEC, maar vertrok afgelopen zomer naar Leverkusen. Daar ging hij aan de slag als assistent van Erik ten Hag - die echter al na twee (!) wedstrijden op straat werd gezet. Meijer mocht onder de opvolger van Ten Hag, de Deen Kasper Hjulmand, gewoon aanblijven bij Die Werkself.

Artikel gaat verder onder video

Na een discussie over de successen van Meijers opvolger bij NEC, Dick Schreuder, wil Goedemorgen Eredivisie-presentator Milan van Dongen het gesprek op het functioneren van Ruud van Nistelrooij als assistent-trainer van het Nederlands elftal brengen. Kraay onderbreekt hem echter en zegt: "Ik wil nog één ding zeggen over NEC. Ik heb niet heel veel contact met spelers en trainers en heb ook bijna geen telefoonnummers, maar Rogier Meijer stuurde mij gisteren een berichtje."

"Hij zegt: ik hoor bij jullie aan tafel in Goedemorgen Eredivisie allerlei trainers over de toonbank gaan", vertelt Kraay. "Die misschien daar, die is misschien geschikt voor daar, maar hij zegt: ik wil eigenlijk weer hoofdtrainer worden. Zou je dat eventjes kunnen droppen, dat ik weer beschikbaar ben? Ik vind het hartstikke leuk om assistent te zijn bij Leverkusen, ben gevraagd door Ten Hag, maar ik wil weer hoofdtrainer worden. Dus Rogier: bij dezen", aldus Kraay.

© Imago

➡️ Meer voetbalnieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim van Ajax

Fred Grim zag ineenstorting Ajax na rust totaal niet aankomen

  • Gisteren, 19:39
  • Gisteren, 19:39
  • 6
Ajax-spits Wout Weghorst

Ajax komt trauma niet te boven: FC Groningen wint weer na zes nederlagen op rij

  • Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
  • 6
Ajax-fans in uitvak bij FC Groningen

Zeldzaam: Ajax krijgt uitvak niet uitverkocht tegen Groningen

  • Gisteren, 11:40
  • Gisteren, 11:40
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Rogier Meijer

Rogier Meijer
Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 44 jaar (5 sep. 1981)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
26
14
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws