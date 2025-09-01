Erik ten Hag na twee duels ontslagen door Bayer Leverkusen

Erik ten Hag is ontslagen door Bayer Leverkusen, zo meldt de club via de officiële kanalen. Ten Hag heeft twee competitieduels aan het roer gestaan bij Leverkusen. Rogier Meijer neemt de honneurs waar tot er een opvolger is aangesteld.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld door Bayer Leverkusen als nieuwe trainer. De oefenmeester, die gedurende het vorige seizoen werd ontslagen bij Manchester United, moest succestrainer Xabi Alonso opvolgen.

Makkelijk werd het niet voor Ten Hag, aangezien hij een groot aantal sterkhouders verloor na zijn aanstelling. De Duitse kampioen van 2024 nam onder meer afscheid van Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah en Lukas Hradecky.

Mede door het verlies van al die sterkhouders begon Ten Hag dramatisch aan de competitie met Leverkusen. In het eerste competitieduel werd in eigen huis verloren van Hoffenheim (1-2), terwijl afgelopen weekend op bezoek bij Werder Bremen in het tweede duel een 1-3 voorsprong tegen tien man werd weggegeven: 3-3. Dat is de Nederlander fataal geworden.