Erik ten Hag na twee duels ontslagen door Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
1 september 2025, 11:41   Bijgewerkt: 12:01

Erik ten Hag is ontslagen door Bayer Leverkusen, zo meldt de club via de officiële kanalen. Ten Hag heeft twee competitieduels aan het roer gestaan bij Leverkusen. Rogier Meijer neemt de honneurs waar tot er een opvolger is aangesteld.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld door Bayer Leverkusen als nieuwe trainer. De oefenmeester, die gedurende het vorige seizoen werd ontslagen bij Manchester United, moest succestrainer Xabi Alonso opvolgen.

Makkelijk werd het niet voor Ten Hag, aangezien hij een groot aantal sterkhouders verloor na zijn aanstelling. De Duitse kampioen van 2024 nam onder meer afscheid van Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah en Lukas Hradecky.

Mede door het verlies van al die sterkhouders begon Ten Hag dramatisch aan de competitie met Leverkusen. In het eerste competitieduel werd in eigen huis verloren van Hoffenheim (1-2), terwijl afgelopen weekend op bezoek bij Werder Bremen in het tweede duel een 1-3 voorsprong tegen tien man werd weggegeven: 3-3. Dat is de Nederlander fataal geworden.

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe

Quinten Timber is eerlijk en geeft hint over zijn toekomst bij Feyenoord

Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag

Kicker: 'Leverkusen zet Ten Hag maandag op straat'

Erik ten Hag

Spectaculaire wanprestatie van Erik ten Hag tegen tien man van Werder Bremen

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
  • 1
    + 1
avatar

Dat is wel heel erg snel.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.365 Reacties
1.070 Dagen lid
18.677 Likes
Kramer
  • 1
    + 1
avatar

Kansloos beleid, je verkoopt je beste spelers.. koopt er niets voor terug en trapt de trainer eruit na 2 wedstrijden😅.

Pietjanhendrik
197 Reacties
40 Dagen lid
240 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer: koopt er niets voor terug ? Ze hebben aardig wat uitgegeven.

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer Feyenoord verkocht Hancko en Paixao en staat gewoon 1e ;).

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.365 Reacties
1.070 Dagen lid
18.677 Likes
Kramer
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik zoals? Vooral jeugdspelers voor de toekomst en de spelers als Tillman kon pas afgelopen weekend voor het eerst 60 minuten spelen. Het valt vies tegen.

Copa
2.027 Reacties
720 Dagen lid
22.569 Likes
Copa
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord verkoopt 2 en koopt 10nieuwe spelers en werkt met dezelfde trainer (die gefaald heeft vorig jaar)

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
avatar

@Copa Feyenoord nam afscheid van Hartman, Milambo, Osman, Bueno, Hancko, Paixao, Ivanusec, Carranza.. Beelen is langdurig geblesseerd. Heb je misschien wel eens gedacht aan doorselecteren ;). Zoals Heitinga zal zeggen: hou het simpel. van Persie ging van de 6e naar 3e plek.. dat is niet echt falen. Onder zijn leiding stond Feyenoord ook bovenaan in de competitie.. net zoals dit seizoen. Vergelijk nou niet een top trainer zoals van Persie met een overschatte trainer als Ten Hag dat ga je niet winnen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.365 Reacties
1.070 Dagen lid
18.677 Likes
Kramer
  • 0
    + 1
avatar

@Copa laat KC lekker gaar koken joh, gewoon negeren die vent.

Pietjanhendrik
197 Reacties
40 Dagen lid
240 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer: minimaal voor 160 miljoen. Gekomen op voorspraak van Ten Hag. Of het goede keuzes zijn dat is een andere vraag, maar het zijn de keuzes van Ten Hag. Voorbereiding en 2 wedstrijden is misschien snel maar ze zullen het goed besproken hebben intern mag ik aannemen. https://www.transfermarkt.nl/bayer-leverkusen/transfers/verein/15

Goku2
3 Reacties
367 Dagen lid
8 Likes
Goku2
  • 0
    + 1
avatar

Copa, met die 10 nieuwe spelers en rookie trainer staan we wel bovenaan

K. Daffie
120 Reacties
727 Dagen lid
822 Likes
K. Daffie
  • 1
    + 1
avatar

Wordt een mooie ontslagvergoeding.

dilima1966
2.559 Reacties
812 Dagen lid
15.548 Likes
dilima1966
  • 0
    + 1
avatar

Dat is snel het waren drie prachtige weken

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
avatar

Meer dan terecht. Ik had verschillende fansites van Leverkusen op social media al gewaarschuwd. Ondanks de erfenis van Alonso kan deze man er nog steeds niks van.

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
427 Reacties
870 Dagen lid
5.262 Likes
Dhr. Reuring
  • 1
    + 1
avatar

Daar zullen die fansites wel van opgekeken hebben: Onkel Bährend warnt dich vor diesem man.

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
avatar

Dhr. Schriftgeleerde doet ook weer eens een duit in het zakje. Ondertussen gaat Ten Hag kopje onder, en zelfs iemand als Ome Barend had dat al lang zien aankomen. Ik zei nog duidelijk: Ten Hag ist das trojanische Pferd.. Aber ja… die Liebe macht blind, Herr Schriftgelehrte.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
962 Reacties
1.070 Dagen lid
5.403 Likes
Allback
  • 4
    + 1
avatar

Je kan van hem vinden wat je wilt, maar hem ontslaan na 2 wedstrijden slaat natuurlijk nergens op.

Voetbalfanaat
454 Reacties
1.010 Dagen lid
2.856 Likes
Voetbalfanaat
  • 0
    + 1
avatar

Dit kan je een Frank de Boer noemen namelijk goed gedaan bij Ajax en daarna bij andere clubs voortijdig de laan uitgestuurd. Wel de kanttekening erbij dat er bij een club gelijk van de nieuwe trainer resultaten worden geëist en ze in feite niet de kans krijgen om het team naar hun hand te zetten.

Geus
147 Reacties
883 Dagen lid
703 Likes
Geus
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalfanaat was een gouden lichting ook. Daar was elke trainer kampioen mee geworden! Nu blijkt hoe goed hij daadwerkelijk is. Hij zal nooit zo goed worden als die trainer van Feyenoord. Misschien kan Heitinga vervangen en bewijzen dat hij wel een top trainer is!!

SWVoetbal
30 Reacties
80 Dagen lid
71 Likes
SWVoetbal
  • 0
    + 1
avatar

Nou, dat is geen half werk van Bayer Leverkusen. Je verkoopt bijna een half elftal aan basisspelers en dan denken dat Erik ten Hag Hans Kazan is.... Xabi Alonso heeft het natuurlijk fantastisch gedaan daar, dat was de grote pech voor ten Hag. Voorzie geen rooskleurige toekomst voor hem, na twee ontslagen achter elkaar.

BartVanderVeen24
673 Reacties
1.070 Dagen lid
3.648 Likes
BartVanderVeen24
  • 0
    + 1
avatar

Dit is letterlijk een ' op een blauwe maandag '🤣

Zadkine
280 Reacties
604 Dagen lid
3.064 Likes
Zadkine
  • 0
    + 1
avatar

Snel maar een snuffelstage bij Slot inplannen.

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
  • 0
    + 1
avatar

@Zadkine 🤣😂🤣🤣.

Pietjanhendrik
197 Reacties
40 Dagen lid
240 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

@Zadkine zelfs Slot kan incapable trainers niets leren. Dat zie je bij Heitinga.

Copa
2.027 Reacties
720 Dagen lid
22.569 Likes
Copa
  • 0
    + 1
avatar

Ja, verkoop iedereen en verwacht dan goede resultaten. Toppunt van stupiditeit

Lorenzo Chiquita
268 Reacties
492 Dagen lid
3.045 Likes
Lorenzo Chiquita
  • 0
    + 1
avatar

Logisch toch na dat eindeloos oeverloos gemodder bij United, zagen ze de donkere bui al hangen in Leverkusen.... kan die nu voor een prikkie naar Ajax ... daar de boel eens GUT ordenen.....hahahahahaha

Pietjanhendrik
197 Reacties
40 Dagen lid
240 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

@Lorenzo Chiquita kan hij zich tenminste wel weer normaal verstaanbaar maken in het Nederlands. Als je je talen zo slecht spreekt moet je het niet buiten Nederland gaan proberen.

ArnoldHoeflaak08
10 Reacties
1.070 Dagen lid
17 Likes
ArnoldHoeflaak08
  • 0
    + 1
avatar

Ik had al eerder gezegd dat als ik hem was al in een eerder stadium zelf mijn contract had ingeleverd nadat ze de helft van de basis spelers hadden verkocht. Hij had eerder ook al aangegeven dat ze niet nog meer spelers moesten verkopen en toch verkochten ze er nog 1. Hij had toen al beter de eer aan zich zelf kunnen houden. Had niemand raar gevonden, nu staat dit weer slecht op zijn cv.

Pietjanhendrik
197 Reacties
40 Dagen lid
240 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
avatar

@ArnoldHoeflaak08: dan loopt ie zijn afkoopsom mis. Ik snap dat hij die niet wil missen. Ten Hag hoeft echt niet meer te werken hoor.

CG
2.270 Reacties
769 Dagen lid
13.260 Likes
CG
  • 0
    + 1
avatar

Ten Hag, (gelieve) terughalen naar Ajax toe????? !!

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die aan oprotpremie meekrijgt voor 2 wedstrijden, toch zeker een paar miljoen. Kan misschien Feyenoord hierna trainen, wordt het niveau tenminste opgekrikt in dat vervallen stadion.

Goku2
3 Reacties
367 Dagen lid
8 Likes
Goku2
  • 0
    + 1
avatar

Liever dit niveau en plek één, dan een "goed niveau" en plek vijf bezetten....

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Leverkusen
Team: Leverkusen
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
10
Union Berlin
2
-2
3
11
Leipzig
2
-4
3
12
Leverkusen
2
-1
1
13
Mainz 05
2
-1
1
14
M'gladbach
2
-1
1

