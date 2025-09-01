Erik ten Hag na twee duels ontslagen door Bayer Leverkusen

Erik ten Hag is ontslagen door Bayer Leverkusen, zo meldt de club via de officiële kanalen. Ten Hag heeft twee competitieduels aan het roer gestaan bij Leverkusen. Rogier Meijer neemt de honneurs waar tot er een opvolger is aangesteld.
Ten Hag werd deze zomer aangesteld door Bayer Leverkusen als nieuwe trainer. De oefenmeester, die gedurende het vorige seizoen werd ontslagen bij Manchester United, moest succestrainer Xabi Alonso opvolgen.
Makkelijk werd het niet voor Ten Hag, aangezien hij een groot aantal sterkhouders verloor na zijn aanstelling. De Duitse kampioen van 2024 nam onder meer afscheid van Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah en Lukas Hradecky.
Mede door het verlies van al die sterkhouders begon Ten Hag dramatisch aan de competitie met Leverkusen. In het eerste competitieduel werd in eigen huis verloren van Hoffenheim (1-2), terwijl afgelopen weekend op bezoek bij Werder Bremen in het tweede duel een 1-3 voorsprong tegen tien man werd weggegeven: 3-3. Dat is de Nederlander fataal geworden.
Kansloos beleid, je verkoopt je beste spelers.. koopt er niets voor terug en trapt de trainer eruit na 2 wedstrijden😅.
@Pietjanhendrik zoals? Vooral jeugdspelers voor de toekomst en de spelers als Tillman kon pas afgelopen weekend voor het eerst 60 minuten spelen. Het valt vies tegen.
@Copa Feyenoord nam afscheid van Hartman, Milambo, Osman, Bueno, Hancko, Paixao, Ivanusec, Carranza.. Beelen is langdurig geblesseerd. Heb je misschien wel eens gedacht aan doorselecteren ;). Zoals Heitinga zal zeggen: hou het simpel. van Persie ging van de 6e naar 3e plek.. dat is niet echt falen. Onder zijn leiding stond Feyenoord ook bovenaan in de competitie.. net zoals dit seizoen. Vergelijk nou niet een top trainer zoals van Persie met een overschatte trainer als Ten Hag dat ga je niet winnen.
@Copa laat KC lekker gaar koken joh, gewoon negeren die vent.
@Kramer: minimaal voor 160 miljoen. Gekomen op voorspraak van Ten Hag. Of het goede keuzes zijn dat is een andere vraag, maar het zijn de keuzes van Ten Hag. Voorbereiding en 2 wedstrijden is misschien snel maar ze zullen het goed besproken hebben intern mag ik aannemen. https://www.transfermarkt.nl/bayer-leverkusen/transfers/verein/15
Daar zullen die fansites wel van opgekeken hebben: Onkel Bährend warnt dich vor diesem man.
Dhr. Schriftgeleerde doet ook weer eens een duit in het zakje. Ondertussen gaat Ten Hag kopje onder, en zelfs iemand als Ome Barend had dat al lang zien aankomen. Ik zei nog duidelijk: Ten Hag ist das trojanische Pferd.. Aber ja… die Liebe macht blind, Herr Schriftgelehrte.
Je kan van hem vinden wat je wilt, maar hem ontslaan na 2 wedstrijden slaat natuurlijk nergens op.
Dit kan je een Frank de Boer noemen namelijk goed gedaan bij Ajax en daarna bij andere clubs voortijdig de laan uitgestuurd. Wel de kanttekening erbij dat er bij een club gelijk van de nieuwe trainer resultaten worden geëist en ze in feite niet de kans krijgen om het team naar hun hand te zetten.
@Voetbalfanaat was een gouden lichting ook. Daar was elke trainer kampioen mee geworden! Nu blijkt hoe goed hij daadwerkelijk is. Hij zal nooit zo goed worden als die trainer van Feyenoord. Misschien kan Heitinga vervangen en bewijzen dat hij wel een top trainer is!!
Nou, dat is geen half werk van Bayer Leverkusen. Je verkoopt bijna een half elftal aan basisspelers en dan denken dat Erik ten Hag Hans Kazan is.... Xabi Alonso heeft het natuurlijk fantastisch gedaan daar, dat was de grote pech voor ten Hag. Voorzie geen rooskleurige toekomst voor hem, na twee ontslagen achter elkaar.
Ik had al eerder gezegd dat als ik hem was al in een eerder stadium zelf mijn contract had ingeleverd nadat ze de helft van de basis spelers hadden verkocht. Hij had eerder ook al aangegeven dat ze niet nog meer spelers moesten verkopen en toch verkochten ze er nog 1. Hij had toen al beter de eer aan zich zelf kunnen houden. Had niemand raar gevonden, nu staat dit weer slecht op zijn cv.
