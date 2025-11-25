Flekken fenomenaal: Bayer Leverkusen verrast Manchester City in het Etihad

Mede dankzij negen (!) reddingen van heeft Bayer Leverkusen een knappe uitzege op Manchester City geboekt in de Champions League. De keeper van Bayer Leverkusen hield alles tegen in het Etihad Stadium, waar de Duitse club met 0-2 zegevierde. City-trainer Pep Guardiola rouleerde fors met tien wijzigingen en zag zijn ploeg veel de bal hebben, maar enorm worstelen met creativiteit én afronding. Leverkusen sloeg precies op de juiste momenten toe en verdedigde daarna met man en macht.

City begon nog wel sterk en had via Nathan Aké al vroeg op voorsprong kunnen komen, maar Flekken redde fenomenaal op de kopbal van zijn landgenoot en tikte de bal katachtig over. Even later moest hij weer handelend optreden toen een voorzet via een Leverkusen-been richting doel spatte, waarna hij de bal met zijn voet wegwerkte. Aan de overkant bleek Leverkusen veel effectiever: na een scherpe counter vanaf rechts werd de bal doorgelaten door Kofane en schoot Alex Grimaldo na 23 minuten droog de 0-1 binnen. In de slotfase van de eerste helft voorkwam Flekken met een één-op-één-reflex op Tijjani Reijnders dat City alsnog met een beter gevoel ging rusten.

Na de pauze gooide Guardiola direct drie aanvallende wissels in de strijd, maar juist toen City leek aan te zetten, sloeg Leverkusen opnieuw toe. Opnieuw was het een dodelijke uitbraak over links: Grimaldo vond Maza, die een perfecte voorzet gaf op Patrik Schick. De spits troefde Aké in de lucht af en kopte onberispelijk de 0-2 binnen. In het Etihad sloeg de twijfel toe, terwijl Leverkusen aan de bal koel bleef en zonder bal met discipline de ruimtes dichtliep.

Haaland faalt, Flekken blijft overeind

De hoop van City kreeg een gezicht toen Erling Haaland na ruim een uur binnen de lijnen kwam. De Noor kreeg vrijwel meteen een kopkans en even later een enorme mogelijkheid toen hij alleen op Flekken af kon. Normaal gesproken dodelijk, maar Flekken bleef lang staan, las de actie perfect en tikte de bal met een uitgestoken hand weg voordat Haaland hem kon omspelen. Het tekende de avond: elke keer dat City dacht de aansluiting te vinden, stond de Nederlandse sluitpost in de weg.

In de slotfase werd de druk steeds groter. Haaland schoot een volley hoog in de tribune, Savinho en Doku zagen pogingen geblokt worden en invaller Cherki testte Flekken eerst met een strakke vrije trap in de hoek en daarna met een schuiver uit een lastige hoek. Beide keren pareerde de Oranje-doelman beheerst. Zelfs toen verdediger Poku vlak voor tijd uitgleed bij een uitverdediging en de bal bijna door Flekken heen schoot, had de Nederlander zijn lichaam net op tijd achter de bal.

Leverkusen hield uiteindelijk relatief koel stand en vierde bij het laatste fluitsignaal een fraaie in Manchester. Voor City betekent de nederlaag niet alleen een tik in de strijd om een plek in de top acht van de nieuwe Champions League-opzet, maar ook het einde van een jarenlange ongeslagen reeks in groeps- en leaguefase-duels in het Etihad. Sinds 2018 verloor Manchester City daarin niet meer in eigen huis. Op dit moment staat Manchester City zesde in de competitiefase en Leverkusen dertiende.