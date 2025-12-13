René van der Gijp en Johan Derksen zien in Dick Schreuder de perfecte kandidaat voor de rol van hoofdtrainer bij Ajax. Dat lieten zij vrijdagavond doorschemeren tijdens Vandaag Inside. De 54-jarige oefenmeester maakt momenteel indruk bij NEC en zou volgens de twee analisten een waardevolle aanwinst zijn voor de Amsterdammers, al heeft hij ook één zwakker punt.

“Ik kwam Frank de Boer deze week tegen en hij wordt sowieso geen trainer van Ajax”, trapt Wilfred Genee het gesprek af. “Ik vond de suggestie van René heel goed, over die jongen bij NEC. Dick Schreuder, die heeft bij PEC laten zien dat hij het in zich heeft en hij doet het nu weer”, vult Derksen aan.

NEC presteert momenteel boven verwachting en bezet de derde plaats in de Eredivisie. Met aanvallend voetbal oogst Schreuder veel lof vanuit de media.

“Je kunt Schreuder ook prima bij Ajax neerzetten, ondanks dat zijn broer het daar niet zo goed deed. De technisch directeur bij NEC kocht een volledig nieuw elftal, en ik kende er geen enkele speler van. Maar ze spelen echt fantastisch”, prijst Derksen de huidige nummer drie van de Eredivisie.

'Dick Schreuder niet goed met de media'

Van der Gijp voegt toe: “Straks ga je weer iemand van Girona halen, die neemt dan acht Spanjaarden mee. Wat moet je daar nou mee? De jongen van NEC laat echt mooi voetbal zien op dit moment. Zijn hand is duidelijk te zien in het elftal.”

De goedlachse analist vervolgt: “Geef hem gewoon de kans”, benadrukt Van der Gijp. “En daarna moet je ook niet gaan zeuren over zijn presentatie. Ik heb hem ooit bij Studio Voetbal gezien en dat vond ik niet fantastisch. Zijn performance, ja.”

Over dat laatste kreeg voormalig Ajax-trainer John Heitinga bakken met kritiek. De oefenmeester, die begin november moest vertrekken wegens teleurstellende resultaten, liet geen onuitwisbare indruk achter tijdens interviews of persconferenties.