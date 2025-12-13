Live voetbal 17

Van der Gijp: 'Als Schreuder naar Ajax gaat, moet je niet zeuren over zijn presentatie'

Dick Schreuder Ajax
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
13 december 2025, 13:40   Bijgewerkt: 16:24

René van der Gijp en Johan Derksen zien in Dick Schreuder de perfecte kandidaat voor de rol van hoofdtrainer bij Ajax. Dat lieten zij vrijdagavond doorschemeren tijdens Vandaag Inside. De 54-jarige oefenmeester maakt momenteel indruk bij NEC en zou volgens de twee analisten een waardevolle aanwinst zijn voor de Amsterdammers, al heeft hij ook één zwakker punt.

“Ik kwam Frank de Boer deze week tegen en hij wordt sowieso geen trainer van Ajax”, trapt Wilfred Genee het gesprek af. “Ik vond de suggestie van René heel goed, over die jongen bij NEC. Dick Schreuder, die heeft bij PEC laten zien dat hij het in zich heeft en hij doet het nu weer”, vult Derksen aan.

NEC presteert momenteel boven verwachting en bezet de derde plaats in de Eredivisie. Met aanvallend voetbal oogst Schreuder veel lof vanuit de media.

Artikel gaat verder onder video

“Je kunt Schreuder ook prima bij Ajax neerzetten, ondanks dat zijn broer het daar niet zo goed deed. De technisch directeur bij NEC kocht een volledig nieuw elftal, en ik kende er geen enkele speler van. Maar ze spelen echt fantastisch”, prijst Derksen de huidige nummer drie van de Eredivisie.

'Dick Schreuder niet goed met de media'

Van der Gijp voegt toe: “Straks ga je weer iemand van Girona halen, die neemt dan acht Spanjaarden mee. Wat moet je daar nou mee? De jongen van NEC laat echt mooi voetbal zien op dit moment. Zijn hand is duidelijk te zien in het elftal.”

De goedlachse analist vervolgt: “Geef hem gewoon de kans”, benadrukt Van der Gijp. “En daarna moet je ook niet gaan zeuren over zijn presentatie. Ik heb hem ooit bij Studio Voetbal gezien en dat vond ik niet fantastisch. Zijn performance, ja.”

Over dat laatste kreeg voormalig Ajax-trainer John Heitinga bakken met kritiek. De oefenmeester, die begin november moest vertrekken wegens teleurstellende resultaten, liet geen onuitwisbare indruk achter tijdens interviews of persconferenties.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kasper Dolberg van Ajax

Kasper Dolberg vertelt uitgebreid over diabetesdiagnose

  • Gisteren, 21:16
  • Gisteren, 21:16
Ajax-directeur Marijn Beuker

NRC doet onthullingen over Marijn Beuker na gesprekken met 21 Ajacieden

  • Gisteren, 19:25
  • Gisteren, 19:25
Fred Grim met Stije Resink

Wanneer moet Stije Resink naar Ajax komen? Journalisten zijn het oneens

  • Gisteren, 18:15
  • Gisteren, 18:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel