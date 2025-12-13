Mohamed Salah keert officieel terug in de wedstrijdselectie van Liverpool, zo blijkt uit de opstelling die The Reds zaterdagmiddag bekendmaken voor het thuisduel met Brighton & Hove Albion (16.00 uur). De aanvaller start op de bank.
De buitenspeler werd door Slot de voorbije drie wedstrijden op de bank gezet en dat viel niet in goede aarde bij hem. Na de wedstrijd tegen Leeds United (3-3) uitte Salah zijn frustratie richting de coach. "Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil", aldus de aanvaller, die daarmee de oorlog verklaarde aan Slot. Daarop besloten Slot en de clubleiding om Salah thuis te laten voor het Champions League-treffen met Internazionale.
Tegen Brighton is de Egyptenaar weer van de partij. De 33-jarige aanvaller keert terug in de wedstrijdselectie, maar moet genoegen nemen met een plek op de reservebank.
Toch zou de relatie tussen de Nederlander en Salah nog altijd broos zijn. Hoewel gesprekken tussen beide partijen inmiddels weer worden gevoerd en 'de goede richting' op zouden gaan, heeft Slot de Egyptische ster een duidelijke en pijnlijke boodschap meegegeven. Salah heeft volgens berichtgeving van Indykaila te horen gekregen dat zijn basisplaats niet langer gegarandeerd is, vanwege zijn matige vorm en een tactische koerswijziging binnen het team.
Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Curtis Jones, Florian Wirtz; Ekitike.
Big Virg stapte in en als echte leider van Liverpool heeft hij de 2 kleine kinderen bij elkaar gebracht om het te laten uitpraten. Doet VVD toch weer vakkundig. Salah op de bank en die gaat invallen. Slot moest door de knieen. Goed opgepakt door Big Virg, the Egyptian King is back op Anfield, YNWA!
