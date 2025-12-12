Slot heeft toch nog harde boodschap voor Salah in persoonlijk gesprek

De relatie tussen Liverpool-trainer Arne Slot en aanvaller is nog altijd broos. Hoewel gesprekken tussen beide partijen inmiddels weer worden gevoerd en 'de goede richting' op zouden gaan, heeft Slot de Egyptische ster een duidelijke en pijnlijke boodschap meegegeven. Salah heeft volgens berichtgeving van Indykaila te horen gekregen dat zijn basisplaats niet langer gegarandeerd is, vanwege zijn matige vorm en een tactische koerswijziging binnen het team.

Salah is weer opgenomen in de wedstrijdselectie, maar zou ontevreden zijn over de opmerkingen vanuit de clubleiding en het technische management in de afgelopen dagen. De situatie heeft bovendien directe gevolgen voor zijn toekomst bij Liverpool. Een winters vertrek is nog mogelijk; het duel met Brighton & Hove Albion van zaterdag zou zelfs zijn laatste kunnen zijn voor the Reds, klinkt het. Voor een vertrek geldt één harde voorwaarde: Salah vertrekt alleen als sportief directeur Richard Hughes het bedrag hoog genoeg vindt.

Eerder werd hij nog drie wedstrijden op rij gepasseerd, wat leidde tot openlijke frustratie bij de aanvaller. “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil”, zei Salah na afloop van het duel met Leeds United. Daarna werd hij buiten de selectie gelaten voor de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale (0-1 zege).

Slot bevestigde eerder al dat de club hard had ingegrepen. “We hebben als club besloten om Mo Salah niet mee te nemen naar Milaan. En ik was onderdeel van die beslissing.” De afwezigheid van Salah in de Champions League tegen Internazionale bleek sportief geen probleem, maar de onrust rondom zijn persoon is nog allesbehalve verdwenen.