Live voetbal

Slot heeft toch nog harde boodschap voor Salah in persoonlijk gesprek

Liverpool-speler Mohamed Salah
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
12 december 2025, 22:53

De relatie tussen Liverpool-trainer Arne Slot en aanvaller Mohamed Salah is nog altijd broos. Hoewel gesprekken tussen beide partijen inmiddels weer worden gevoerd en 'de goede richting' op zouden gaan, heeft Slot de Egyptische ster een duidelijke en pijnlijke boodschap meegegeven. Salah heeft volgens berichtgeving van Indykaila te horen gekregen dat zijn basisplaats niet langer gegarandeerd is, vanwege zijn matige vorm en een tactische koerswijziging binnen het team.

Salah is weer opgenomen in de wedstrijdselectie, maar zou ontevreden zijn over de opmerkingen vanuit de clubleiding en het technische management in de afgelopen dagen. De situatie heeft bovendien directe gevolgen voor zijn toekomst bij Liverpool. Een winters vertrek is nog mogelijk; het duel met Brighton & Hove Albion van zaterdag zou zelfs zijn laatste kunnen zijn voor the Reds, klinkt het. Voor een vertrek geldt één harde voorwaarde: Salah vertrekt alleen als sportief directeur Richard Hughes het bedrag hoog genoeg vindt.

Artikel gaat verder onder video

Eerder werd hij nog drie wedstrijden op rij gepasseerd, wat leidde tot openlijke frustratie bij de aanvaller. “Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil”, zei Salah na afloop van het duel met Leeds United. Daarna werd hij buiten de selectie gelaten voor de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale (0-1 zege).

Slot bevestigde eerder al dat de club hard had ingegrepen. “We hebben als club besloten om Mo Salah niet mee te nemen naar Milaan. En ik was onderdeel van die beslissing.” De afwezigheid van Salah in de Champions League tegen Internazionale bleek sportief geen probleem, maar de onrust rondom zijn persoon is nog allesbehalve verdwenen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arne Slot en Mohamed Salah

Salah en Henderson samen gespot: 'Mondkapjes op, ik geloofde mijn ogen niet'

  • Gisteren, 20:27
  • Gisteren, 20:27
Mohamed Salah met op de achtergrond het Saudische Jeddah

Slot neemt Salah weer in genade aan bij Liverpool

  • Gisteren, 18:35
  • Gisteren, 18:35
Arne Slot en Mohamed Salah

Slot gaat om tafel met Salah: 'Uitkomst van dat gesprek zal bepalen hoe het eruit gaat zien'

  • Gisteren, 10:48
  • Gisteren, 10:48
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
13
4
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Brighton
15
4
23
9
Sunderland
15
1
23
10
Liverpool
15
0
23
11
Spurs
15
7
22
12
Newcastle
15
2
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel