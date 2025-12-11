Live voetbal

Droevige beelden: ontzettend veel lege stoeltjes bij FSCB - Feyenoord

Quinten Timber Anis Hadj Moussa FCSB Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
11 december 2025, 21:16

Feyenoord speelt donderdagavond in Boekarest tegen FCSB zijn zesde wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. Het stadion van FCSB biedt plaats aan 55.634 toeschouwers, maar lang niet alle stoeltjes zijn gevuld.

Volg FSCB - Feyenoord hier in ons liveblog!

Hélène Hendriks is donderdag namens Ziggo Sport aanwezig bij de wedstrijd tussen FCSB en Feyenoord. “We zijn in het nationaal stadion. Er is ruim plaats voor 50.000 mensen. Nou, ik denk dat het voor nog geen één vijfde vol zit”, vertelt de presentatrice kort voor de aftrap.

“Dat heeft natuurlijk alles te maken met de slechte resultaten van FCSB in de competitie en in de Europa League”, vervolgt Hendriks. “Er zijn ruim 4.000 Feyenoord-fans mee en die hoor je dan ook het beste.”

FCSB kent een teleurstellend seizoen tot dusver. De Roemeense grootmacht van weleer staat in de nationale competitie na negentien wedstrijden op een tiende plaats, met liefst veertien punten minder dan koploper Rapid Boekarest.

In de Europa League neemt FCSB na vijf duels een 31ste plaats in met slechts drie punten uit vijf duels. Dat zijn evenveel punten als Feyenoord, maar de Rotterdammers staan voorlopig 30ste dankzij een beter doelsaldo.

Bekijk de video hieronder om de droevige atmosfeer in het stadion te zien vlak voor de aftrap van FSCB - Feyenoord:

Lees ook:
Robin van Persie van Feyenoord

Van Persie bevestigt: Steijn zes weken eruit, Watanabe twijfelgeval voor Klassieker

  • Gisteren, 20:22
  • Gisteren, 20:22
Quinten Timber van Feyenoord

Timber reageert op spandoeken en fluitconcert: ‘Dat is soms moeilijk, ik speel hier met liefde’

  • Gisteren, 19:31
  • Gisteren, 19:31
Feyenoord-fans kapen Top 2000 en stemmen ‘Mijn Feyenoord’ van Lee Towers hitlijst in

Feyenoord-fans kapen Top 2000 en stemmen ‘Mijn Feyenoord’ van Lee Towers hitlijst in

  • Gisteren, 16:24
  • Gisteren, 16:24
Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
5
9
12
2
Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
5
5
12
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Freiburg
5
5
11
5
Betis
5
5
11
6
Ferencváros
5
4
11
7
Braga
5
4
10
8
Porto
5
3
10
9
Genk
5
2
10
10
Celta
5
4
9
11
Lille
5
4
9
12
Stuttgart
5
4
9
13
Plzeň
5
4
9
14
Panathinaikos
5
2
9
15
Roma
5
2
9
16
Nottm Forest
5
4
8
17
PAOK
5
3
8
18
Bologna
5
3
8
19
Brann
5
3
8
20
Fenerbahçe
5
0
8
21
Celtic
5
-1
7
22
Crvena zvezda
5
-1
7
23
Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
Basel
5
0
6
25
Ludogorets
5
-3
6
26
Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead
5
-5
6
28
Sturm
5
-3
4
29
Salzburg
5
-5
3
30
Feyenoord
5
-5
3
31
FCSB
5
-5
3
32
Utrecht
5
-5
1
33
Rangers
5
-7
1
34
Malmö
5
-8
1
35
Maccabi TA
5
-13
1
36
Nice
5
-8
0

Complete Stand

