LIVE Europa League | Feyenoord vroeg op achterstand tegen FCSB

Wil Feyenoord nog zicht houden op de tussenronde van de Europa League, dan moet er vanavond gewonnen worden in Roemenië. Om 21.00 uur begint het uitduel van de Rotterdammers tegen FCSB. Grijpt de door blessures geteisterde ploeg van Robin van Persie de laatste strohalm? In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij FCSB - Feyenoord.

23' - Geen penalty voor Feyenoord (1-0) Verdediger Lixandru blokkeert een schot van Hadj Moussa met de knie, waarna de bal direct tegen zijn arm komt. Geen strafbaar hands en dus geen penalty. 22' - Feyenoord claimt een handsbal (1-0) Feyenoord meent recht te hebben op een penalty. De scheidsrechter vindt het niets en de VAR gaat ernaar kijken. 16' - Hoekschop levert niks op (1-0) Een beetje een triest aangezicht. De hoekschop van Hadj Moussa wordt doodeenvoudig uit de lucht geplukt door keeper Tarnovanu. ⚽ 11' - FCSB komt op voorsprong (1-0) BREAKING Een flinke domper voor Feyenoord! Ngezana zet FCSB op voorsprong met een prima kopbal. Na een corner komt de verdediger dan Plug en stuurt hij de bal richting de bovenhoek. Wellenreuther staat als aan de grond genageld. 8' - 'Scheidsrechter laat zich kennen' (0-0) Smal kan verder. En de scheidsrechter tikt hem op de vingers omdat hij niet aan de zijlijn ingooit. "Wat laat je je dan kennen, zeg. Goeiedag. Hij staat even op zijn strepen", aldus Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp. 8' - De wedstrijd is weer hervat We voetballen weer, maar het is nog even de vraag of Smal verder kan. 7' - Het spel ligt weer stil (0-0) Ditmaal is het een speler van Feyenoord die op de grond ligt: Smal. 6' - Korte onderbreking (0-0) Het spel ligt even stil, omdat Alhassan geblesseerd op de grond ligt na een duel met Timber. Maar we gaan al snel weer verder. 3' - Feyenoord zit er kort op (0-0) Feyenoord is fel en zet hoog druk. De bal is veel voor de bezoekers in de eerste minuten. 1' - We zijn begonnen! (0-0) De Oekraïense scheidsrechter Balakin heeft gefloten en Feyenoord heeft afgetrapt: de wedstrijd is begonnen! Het uitzicht vanuit het uitvak Feyenoord-fans laten weten dat het moeilijk was om binnen te komen, maar ze zijn er. 📊 Poll: wat verwacht je vanavond? Van Persie geeft basisplaatsen aan Tengstedt en Plug Robin van Persie heeft ervoor gekozen om Ayase Ueda op de bank te laten beginnen bij FCSB. De trainer kiest voor Casper Tengstedt in de punt van de aanval. Jan Plug vervangt de geblesseerde Tsuyoshi Watanabe. Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal; Timber, Targhalline, Valente; Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer. Ondertussen in de Arena Nationala Blessures bij Feyenoord Feyenoord moet het voorlopig zien te stellen zonder aanvoerder Sem Steijn, die zaterdag met een hamstringblessure uitviel tegen PEC Zwolle. Ook Tsuyoshi Watanabe lijkt het duel van vanavond niet te gaan halen.