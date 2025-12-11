Live voetbal 18

LIVE Europa League | Feyenoord vroeg op achterstand tegen FCSB

FCSB Feyenoord Timber liveblog
Foto: © Imago / Realtimes
5 reacties
Redactie FCUpdate
11 december 2025, 20:55   Bijgewerkt: 21:15

Wil Feyenoord nog zicht houden op de tussenronde van de Europa League, dan moet er vanavond gewonnen worden in Roemenië. Om 21.00 uur begint het uitduel van de Rotterdammers tegen FCSB. Grijpt de door blessures geteisterde ploeg van Robin van Persie de laatste strohalm? In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij FCSB - Feyenoord.

LIVE Europa League: FCSB - Feyenoord

1m geleden

21:23

23' - Geen penalty voor Feyenoord (1-0)

Verdediger Lixandru blokkeert een schot van Hadj Moussa met de knie, waarna de bal direct tegen zijn arm komt. Geen strafbaar hands en dus geen penalty. 

2m geleden

21:22

22' - Feyenoord claimt een handsbal (1-0)

Feyenoord meent recht te hebben op een penalty. De scheidsrechter vindt het niets en de VAR gaat ernaar kijken. 

8m geleden

21:17

16' - Hoekschop levert niks op (1-0)

Een beetje een triest aangezicht. De hoekschop van Hadj Moussa wordt doodeenvoudig uit de lucht geplukt door keeper Tarnovanu. 

13m geleden

21:12

⚽ 11' - FCSB komt op voorsprong (1-0)

Een flinke domper voor Feyenoord! Ngezana zet FCSB op voorsprong met een prima kopbal. Na een corner komt de verdediger dan Plug en stuurt hij de bal richting de bovenhoek. Wellenreuther staat als aan de grond genageld. 

15m geleden

21:10

8' - 'Scheidsrechter laat zich kennen' (0-0)

Smal kan verder. En de scheidsrechter tikt hem op de vingers omdat hij niet aan de zijlijn ingooit. "Wat laat je je dan kennen, zeg. Goeiedag. Hij staat even op zijn strepen", aldus Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp. 

16m geleden

21:08

8' - De wedstrijd is weer hervat

We voetballen weer, maar het is nog even de vraag of Smal verder kan. 

17m geleden

21:07

7' - Het spel ligt weer stil (0-0)

Ditmaal is het een speler van Feyenoord die op de grond ligt: Smal. 

18m geleden

21:06

6' - Korte onderbreking (0-0)

Het spel ligt even stil, omdat Alhassan geblesseerd op de grond ligt na een duel met Timber. Maar we gaan al snel weer verder. 

21m geleden

21:03

3' - Feyenoord zit er kort op (0-0)

Feyenoord is fel en zet hoog druk. De bal is veel voor de bezoekers in de eerste minuten. 

24m geleden

21:00

1' - We zijn begonnen! (0-0)

De Oekraïense scheidsrechter Balakin heeft gefloten en Feyenoord heeft afgetrapt: de wedstrijd is begonnen!

30m geleden

20:54

Het uitzicht vanuit het uitvak

Feyenoord-fans laten weten dat het moeilijk was om binnen te komen, maar ze zijn er. 

31m geleden

20:53

📊 Poll: wat verwacht je vanavond?

2u geleden

19:49

Van Persie geeft basisplaatsen aan Tengstedt en Plug

Robin van Persie heeft ervoor gekozen om Ayase Ueda op de bank te laten beginnen bij FCSB. De trainer kiest voor Casper Tengstedt in de punt van de aanval. Jan Plug vervangt de geblesseerde Tsuyoshi Watanabe.

Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal; Timber, Targhalline, Valente; Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer.

2u geleden

19:38

Ondertussen in de Arena Nationala

2u geleden

19:26

Blessures bij Feyenoord

Feyenoord moet het voorlopig zien te stellen zonder aanvoerder Sem Steijn, die zaterdag met een hamstringblessure uitviel tegen PEC Zwolle. Ook Tsuyoshi Watanabe lijkt het duel van vanavond niet te gaan halen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Lees ook:
Robin van Persie van Feyenoord

Van Persie bevestigt: Steijn zes weken eruit, Watanabe twijfelgeval voor Klassieker

  • Gisteren, 20:22
  • Gisteren, 20:22
Quinten Timber van Feyenoord

Timber reageert op spandoeken en fluitconcert: ‘Dat is soms moeilijk, ik speel hier met liefde’

  • Gisteren, 19:31
  • Gisteren, 19:31
Feyenoord-fans kapen Top 2000 en stemmen ‘Mijn Feyenoord’ van Lee Towers hitlijst in

Feyenoord-fans kapen Top 2000 en stemmen ‘Mijn Feyenoord’ van Lee Towers hitlijst in

  • Gisteren, 16:24
  • Gisteren, 16:24
5 reacties
Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.767 Reacties
978 Dagen lid
18.505 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hmm, niet helemaal tevreden met de opstelling. Had zelf liever Bos en Ueda in de basis gezien.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
703 Reacties
1.171 Dagen lid
5.046 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tengstedt zal het nu moeten laten zien. Nu het om de knikkers gaat. Jan Plug is een jonge speler, maar er valt wat voor te zeggen om een centrale verdediger op die plek te laten starten ipv een ervaren back. Maar als hij nu slecht speelt, is dat pittig beroerd voor zijn ontwikkeling. (Alhoewel het met de Ligt en foutjes uiteindelijk ook goed is gekomen).

Vrij Dag
310 Reacties
571 Dagen lid
412 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toch is het wel te begrijpen. Ik hoor net dat er bij de tehenstander7 man ontbreken, waaronder de gehele voorhoede

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
860 Reacties
1.172 Dagen lid
4.575 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vrij Dag dat zegt tegen zulke ploegen helaas niks

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
860 Reacties
1.172 Dagen lid
4.575 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ongeacht de opstelling heb ik er een hard hoofd in. Noord, midden, West en zuid Europa : prima, maar Nederlandse clubs ZONDER UITZONDERING bijten zich altijd stuk op Oostblok ploegen, Polen als enige uitzondering. De rest wil wel voetballen, maar die ploegen is net alsof ze de Berlijnse muur op het veld hebben staan : zo stug en amper tegen te spelen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.767 Reacties
978 Dagen lid
18.505 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hmm, niet helemaal tevreden met de opstelling. Had zelf liever Bos en Ueda in de basis gezien.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
703 Reacties
1.171 Dagen lid
5.046 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tengstedt zal het nu moeten laten zien. Nu het om de knikkers gaat. Jan Plug is een jonge speler, maar er valt wat voor te zeggen om een centrale verdediger op die plek te laten starten ipv een ervaren back. Maar als hij nu slecht speelt, is dat pittig beroerd voor zijn ontwikkeling. (Alhoewel het met de Ligt en foutjes uiteindelijk ook goed is gekomen).

Vrij Dag
310 Reacties
571 Dagen lid
412 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toch is het wel te begrijpen. Ik hoor net dat er bij de tehenstander7 man ontbreken, waaronder de gehele voorhoede

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
860 Reacties
1.172 Dagen lid
4.575 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vrij Dag dat zegt tegen zulke ploegen helaas niks

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
860 Reacties
1.172 Dagen lid
4.575 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ongeacht de opstelling heb ik er een hard hoofd in. Noord, midden, West en zuid Europa : prima, maar Nederlandse clubs ZONDER UITZONDERING bijten zich altijd stuk op Oostblok ploegen, Polen als enige uitzondering. De rest wil wel voetballen, maar die ploegen is net alsof ze de Berlijnse muur op het veld hebben staan : zo stug en amper tegen te spelen.

FCSB - Feyenoord

Steaua Boekarest
21:00
Feyenoord
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
5
9
12
2
Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
5
5
12
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Freiburg
5
5
11
5
Betis
5
5
11
6
Ferencváros
5
4
11
7
Braga
5
4
10
8
Porto
5
3
10
9
Genk
5
2
10
10
Celta
5
4
9
11
Lille
5
4
9
12
Stuttgart
5
4
9
13
Plzeň
5
4
9
14
Panathinaikos
5
2
9
15
Roma
5
2
9
16
Nottm Forest
5
4
8
17
PAOK
5
3
8
18
Bologna
5
3
8
19
Brann
5
3
8
20
Fenerbahçe
5
0
8
21
Celtic
5
-1
7
22
Crvena zvezda
5
-1
7
23
Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
Basel
5
0
6
25
Ludogorets
5
-3
6
26
Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead
5
-5
6
28
Sturm
5
-3
4
29
Salzburg
5
-5
3
30
Feyenoord
5
-5
3
31
FCSB
5
-5
3
32
Utrecht
5
-5
1
33
Rangers
5
-7
1
34
Malmö
5
-8
1
35
Maccabi TA
5
-13
1
36
Nice
5
-8
0

Complete Stand

