bewijst dit seizoen alsnog het gelijk van Arne Slot, zo betoogt Hans Kraay junior in zijn column voor Voetbal International. Slot bezwoer in zijn tijd bij Feyenoord dat de Japanse spits wel degelijk de kwaliteiten heeft om belangrijk te zijn voor de Rotterdammers en krijgt daarom nu de complimenten van Kraay.

Feyenoord nam Ueda in de zomer van 2023 voor zo'n acht miljoen euro over van het Belgische Cercle Brugge. In zijn eerste twee seizoenen in De Kuip wist de Japanner die transfersom - in ieder geval qua doelpuntenproductie - niet waar te maken, met respectievelijk vijf goals in het seizoen 2023/24 en negen in 2024/25. Waar velen de spits dan ook al hadden afgeschreven, is hij in zijn derde jaar alsnog helemaal 'los' heeft Ueda er na vijftien speelronden al achttien inliggen in de Eredivisie. Kraay krijgt dan ook de vraag of iedereen het 'drie jaar verkeerd gezien heeft' met de Japanner.

Artikel gaat verder onder video

Dat denkt Kraay niet per se: "Hij zat natuurlijk wel achter Santiago Giménez, die best vaak in bloedvorm was en dus ook best vaak het netje deed laten bollen", stipt de oud-voetballer en ESPN-verslaggever aan. "Dus of we het verkeerd hebben gezien, is niet belangrijk, maar Arne Slot – ere wie ere toekomt – heeft ons en mij meerdere keren verteld, als we weer eens vroegen naar de potentie van Ueda: “Als deze jongen een keer drie maanden volle bak kan trainen en regelmatig kan spelen, geloof me, dan heeft hij echt diepte in zijn spel en gaat hij veel goals maken”. Die enorme potentie hebben we een keer echt gezien, vorig seizoen uit tegen Benfica in de Champions League, waar hij weergaloos was. Slot kan op dit moment wel even een schouderklopje gebruiken. Hij had gelijk", aldus Kraay.

Gaat Ueda Oranje pijn doen op het WK?

Ondanks zijn hervonden scoringsdrift, krijgt Ueda her en der nog wel het verwijt dat hij zijn goals alleen tegen 'de kleintjes' maakt. Komende zomer staat hij met Japan tegen het Nederlands elftal in de poulefase van het WK. Moet Oranje zich nou wel of niet zorgen maken om de spits? "Nou, de Ueda in déze vorm is ook voor het centrum van Oranje best gevaarlijk, maar ik weet waar jij naartoe wil met je vraag", zegt Kraay. "Die centrale verdedigers van PEC Zwolle (waartegen Ueda er afgelopen zaterdag liefst vier maakte, red.) dekten echt als gevulde koeken. We weten allemaal dat scoren tegen al die matige verdedigers in de Eredivisie niet verschrikkelijk moeilijk is, maar als je er achttien in schiet – en vooral kopt – na een wedstrijdje of vijftien, dan kan je echt wel wat", besluit Kraay.