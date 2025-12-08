Live voetbal 4

Rob Jansen: 'Quinten Timber gaat weg bij Feyenoord'

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago
8 december 2025, 19:45

Quinten Timber gaat Feyenoord na dit seizoen vermoedelijk verlaten, zo denkt voetbalmakelaar Rob Jansen. Hij verwacht dat de middenvelder het seizoen afmaakt in Rotterdam en daarna transfervrij vertrekt.

Dat vertelt Jansen, die overigens niet de zaakwaarnemer van Timber is, maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Quinten Timber gaat weg bij Feyenoord. Dat denk ik. Als het management het zo lang laat lopen, want zij spelen net als de familie een rol, dan ga je weg.”

Volgens Jansen is een vertrek in de winter niet logisch. Voor Feyenoord zou dat gunstiger zijn, omdat de club dan nog een transfersom kan ontvangen. Maar als Timber pas na het seizoen vertrekt, levert de 24-jarige middenvelder, die in 2022 voor zo’n acht miljoen euro werd overgenomen van FC Utrecht, niets meer op.

“Timber gaat niet in de winter weg en hij moet dat ook zeker niet doen. Hij moet een WK spelen. Hij kan zijn plek ook verspelen door op de bank te belanden bij een andere club. Hij kán wel weg in de winter, maar het is niet raadzaam.”

Wim Kieft zegt zich echter te kunnen voorstellen dat Timber tóch een winterse overstap overweegt. “Ik kan me wel voorstellen dat die Timber denkt: het is nog wel lang tot de zomer. Als ik nu een contract elders kan tekenen in de winterstop.”

Afgelopen zaterdag mengden ook Feyenoord-supporters zich in de discussie. Tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle hing in De Kuip een spandoek waarop Het Legioen duidelijk maakte dat het graag snel duidelijkheid wil over de sportieve toekomst van Timber.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

HenkDeTank
116 Reacties
32 Dagen lid
171 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tot de zomer blijven is ook een risico voor timber en zijn WK deelname. Als hij niet bijtekent en hij zit het laatste half jaar op de bank dan kan hij het WK ook vergeten.

the furyan
26 Reacties
11 Dagen lid
44 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

moeilijk moeilijk bijtekenen met een gentlemansagreement Feyenoord gaat niet moeilijk doen als een club komt waar hij echt heen wilt. zou een mooie oplossing zijn.

Vrij Dag
297 Reacties
568 Dagen lid
409 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Feyenoord smlim is leggen ze hem in de watten. Aanvoerder.100% loonsverhoging. Een percentage als hij wordt verkocht oid. Doe je dit niet dan kost het je veel en veel meer. Bovendien zal hij vertellen hoe Persie hem behandeld heeft, net als Zerrouki. Zechielen Hartman hebben gedaan. Dat moet je toch niet willen

Feyenoord - PEC

Feyenoord
6 - 1
PEC Zwolle
Gespeeld op 6 dec. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
13
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25

Complete Stand

