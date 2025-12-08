gaat Feyenoord na dit seizoen vermoedelijk verlaten, zo denkt voetbalmakelaar Rob Jansen. Hij verwacht dat de middenvelder het seizoen afmaakt in Rotterdam en daarna transfervrij vertrekt.

Dat vertelt Jansen, die overigens niet de zaakwaarnemer van Timber is, maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Quinten Timber gaat weg bij Feyenoord. Dat denk ik. Als het management het zo lang laat lopen, want zij spelen net als de familie een rol, dan ga je weg.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Jansen is een vertrek in de winter niet logisch. Voor Feyenoord zou dat gunstiger zijn, omdat de club dan nog een transfersom kan ontvangen. Maar als Timber pas na het seizoen vertrekt, levert de 24-jarige middenvelder, die in 2022 voor zo’n acht miljoen euro werd overgenomen van FC Utrecht, niets meer op.

“Timber gaat niet in de winter weg en hij moet dat ook zeker niet doen. Hij moet een WK spelen. Hij kan zijn plek ook verspelen door op de bank te belanden bij een andere club. Hij kán wel weg in de winter, maar het is niet raadzaam.”

Wim Kieft zegt zich echter te kunnen voorstellen dat Timber tóch een winterse overstap overweegt. “Ik kan me wel voorstellen dat die Timber denkt: het is nog wel lang tot de zomer. Als ik nu een contract elders kan tekenen in de winterstop.”

Afgelopen zaterdag mengden ook Feyenoord-supporters zich in de discussie. Tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle hing in De Kuip een spandoek waarop Het Legioen duidelijk maakte dat het graag snel duidelijkheid wil over de sportieve toekomst van Timber.