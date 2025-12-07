Plotselinge Utrecht-rentree Ohio heeft gevolgen voor vertrekwens: 'Situatie nu anders'

maakte zondagmiddag eindelijk weer eens speelminuten voor FC Utrecht en dat heeft mogelijk gevolgen voor zijn vertrekwens, zo zegt de spits tegen ESPN. De 22-jarige Ohio liet recent nog weten dat hij in de winterstop wilde vertrekken als er niets zou veranderen aan zijn uitzichtloze situatie, maar dat lijkt nu toch te zijn gebeurd.

Ohio kwam vorig seizoen, zijn debuutjaar in Utrecht, nog 25 keer in actie in de hoofdmacht en was in die wedstrijden goed voor in totaal vijf doelpunten. Dit seizoen speelt de 22-voudig international van Jong Oranje echter een bijrol; voor trainer Ron Jans is Ohio derde in de pikorde, achter Sébastien Haller en David Min. Het leidde ertoe dat Ohio dit seizoen werd 'verbannen' naar Jong FC Utrecht. Voor dat elftal is hij met negen goals in acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie uitstekend op schot.

Artikel gaat verder onder video

Tot een nieuwe kans in het eerste leidde de prima productie van Ohio lange tijd niet, waardoor Jans recent openlijk speculeerde over een winters vertrek van zijn derde spits. "Ik hoop op een oplossing in januari", aldus de ervaren coach, die overigens zeer te spreken is over de positieve houding van Ohio. Ook de spits zelf, die in de Domstad nog vastligt tot medio 2027, liet eind november weten open te staan voor een (al dan niet tijdelijk) vertrek.

Zondag werd de positieve houding van Ohio echter eindelijk beloond. Na een uur spelen in het thuisduel met FC Twente, bij een 1-0 voorsprong, bracht Jans de aanvaller als vervanger van doelpuntenmaker Victor Jensen binnen de lijnen. Het betekenden zijn eerste speelminuten in het eerste sinds medio augustus. Het duel zou uiteindelijk eindigen in een 1-1 gelijkspel. Hoewel hij niet is ingeschreven voor de Europa League, waarin FC Utrecht het aanstaande donderdag opneemt tegen Nottingham Forest, lonkt de komende tijd bovendien meer speeltijd voor Ohio, aangezien Min er voorlopig uitligt met een blessure en Haller met Ivoorkust gaat deelnemen aan de Afrika Cup.

Ohio stond na de wedstrijd dan ook vrolijk voor de camera's van ESPN. Dat de fans hem bij zijn warming-up al toejuichten deed de spits veel: "Mooi hoe ik door hen en mijn teamgenoten ben ontvangen. Hoe de fans zijn geweest, ik kan alleen maar 'dankjewel' zeggen voor de liefde en de steun die ze me hebben gegeven, eigenlijk sinds ik bij Utrecht heb getekend." Dat hij plots weer in beeld is bij het eerste elftal kan zeker gevolgen hebben voor zijn winterse vertrekwens, bevestigt Ohio. "De situatie is nu anders", zegt de spits, die een vertrek ook niet helemaal uit lijkt te willen sluiten. "Ik moet eerst zorgen dat ik fit en sterk ben en laat zien wat ik kan in de minuten die ik krijg. Dan gaan we denk ik met de club en mijn familie zitten om te kijken wat de beste oplossing is voor iedereen. Natuurlijk: ik wil wel spelen en mezelf uitdagen op het hoogst mogelijke niveau. Dat is het beste voor de club én voor mezelf", aldus Ohio.