Peter Reekers verlegt zijn werkzaamheden per direct naar de andere kant van de wereld. Hoewel de 44-jarige assistent-trainer formeel nog gewoon in dienst blijft van Heracles Almelo, vertrekt hij op korte termijn naar Australië om het samenwerkingsverband met Adelaide United in de praktijk te gaan brengen. De club uit Almelo heeft dit opvallende nieuws vandaag via de officiële kanalen naar buiten gebracht.

Reekers reist op korte termijn af naar Australië om Adelaide United te bezoeken. Deze samenwerking kwam afgelopen december tot stand onder leiding van Ernest Faber, die toen de overstap maakte van Australië naar het Asito Stadion. Reekers krijgt de taak om namens Heracles de banden te versterken en te onderzoeken hoe jonge talenten de weg naar Heracles kunnen vinden.. Zijn contract in Almelo loopt door tot 30 juni en in goed overleg is besloten deze verbintenis na dit seizoen niet te verlengen.

Een echte Heraclied

Hoofdtrainer Ernest Faber spreekt vol lof over de vertrekkende assistent: “Peter is een echte Heraclied die zich gedurende vele jaren als speler en als trainer heeft ingezet voor onze club en als geen ander de connectie kan maken namens Heracles Almelo in Australië. Wij danken hem voor alle inspanningen en wensen hem alle succes voor het verdere verloop van zijn carrière.”

Rots in de branding

Met het vertrek van Reekers verliest de Almelose staf een vertrouwd gezicht. Als speler was de verdediger een publiekslieveling en kwam hij tot 173 officiële wedstrijden in het zwart-wit. Na zijn actieve loopbaan bleef hij de club, op een uitstapje naar sc Heerenveen na (2021-2023), jarenlang trouw als assistent-trainer.

De timing is opvallend, aangezien Heracles elk punt nodig heeft voor handhaving. De club anticipeerde echter al op de verschuiving met de komst van Vincent Heilmann, die Reekers op het veld vervangt. Reekers blijft de club op de voet volgen. “Ik zal Heracles Almelo ook in de toekomst nauw blijven volgen. Ik hoop uiteraard dat het seizoen wordt afgesloten met handhaving in de Eredivisie. Zelf kijk ik erg uit naar de nieuwe kansen die de toekomst mij gaat brengen.”