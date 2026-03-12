Leeroy Echteld is niet langer de assistent-trainer van Michael Reiziger bij Jong Oranje, dat meldt het Algemeen Dagblad. De 57-jarige oefenmeester kan zijn rol als interim-trainer van AZ niet meer combineren met zijn werkzaamheden bij de KNVB en stopt op een belangrijk moment.

De Amsterdammer kiest voor een volledige focus op zijn rol bij AZ, waar hij sinds januari als interim-hoofdtrainer voor de groep staat. Na het ontslag van Maarten Martens werd Echteld, die toen nog werkzaam was bij Jong AZ, doorgeschoven naar de hoofdmacht.

Echteld was sinds 2023 de rechterhand van bondscoach Michael Reiziger, maar de combinatie tussen de Alkmaarse club en de nationale beloftenploeg bleek in de huidige fase van de competitie niet langer haalbaar.

Jong Oranje wacht zware kluif in Noorwegen

Het wegvallen van Echteld komt voor Jong Oranje op een kritiek moment in de EK-kwalificatie. De ploeg bezet momenteel een teleurstellende vierde plaats in Groep G en moet op vrijdag 27 maart op bezoek bij koploper Noorwegen. In Stavanger is een overwinning noodzakelijk om de hoop op deelname aan het EK in Albanië en Servië levend te houden. Noorwegen is tot dusver foutloos met negen punten uit drie wedstrijden, terwijl Nederland na vier duels op slechts vijf punten staat.

Björn Zwikker schuift door als vervanger

Om het gat in de technische staf op te vullen, heeft de KNVB Björn Zwikker (37) aangewezen als tijdelijke vervanger. Zwikker was al werkzaam voor de bond als tegenstander-analist voor Jong Oranje en zal deze taken nu combineren met zijn nieuwe rol op het veld tijdens de komende interlandperiode. Naast zijn werk bij de KNVB is Zwikker dit seizoen ook actief als hoofdtrainer van vv Hoogeveen in de Derde Divisie.

Echteld bereikte vorige week de finale van de Eurojackpot KNVB Beker met AZ, dat afrekende met Telstar. Donderdagavond nemen de Alkmaarders het in de achtste finale van de Conference League op tegen Sparta Praag.