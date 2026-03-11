Danny Blind heeft bij Ziggo Sport openheid van zaken gegeven over zijn recente vertrek uit de Raad van Commissarissen bij Ajax. Hoewel zijn afscheid op 9 maart officieel werd bekrachtigd, bleven de exacte beweegredenen tot woensdag onderwerp van gesprek. Volgens het clubicoon lag een meningsverschil over het technisch beleid van de directie ten grondslag aan zijn besluit om de handdoek in de ring te werpen.

Een specifiek hoofdpijndossier voor Blind was het aantrekken van de Engelse middenvelder James McConnell, die afgelopen zomer op huurbasis overkwam van Liverpool. "Bijvoorbeeld de komst van McConnell heb ik nooit begrepen en dat is ook wel gebleken achteraf. Als je zo'n jongen haalt moeten wij ook in onze eigen winkel kijken", zo stelt de oud-verdediger. De huurperiode van McConnell werd in februari al beëindigd nadat hij tot slechts zeven optredens was gekomen.

Blind benadrukt dat zijn vertrek het resultaat is van een opeenstapeling van incidenten waarbij afspraken niet werden nageleefd. "Ik ben wel gestopt omdat ik met sommige dingen oneens was op dat vlak. Dan moet je wel goed de scheidslijn zien in het feit, waar mag je een mening over hebben en ben je niet leidend en waar moet je echt iets als RvC van vinden. Op een gegeven moment is het een opstapeling."

In de media werd vaak gesuggereerd dat het niet terughalen van zijn zoon, Daley Blind, de voornaamste reden was voor de onvrede bij de commissaris. Blind ontkent echter dat dit het breekpunt was, al geeft hij toe dat de communicatie rondom die situatie moeizaam verliep. Naast de komst van McConnell speelden ook andere dossiers een rol, zoals de verkoop van Bertrand Traoré. Blind kon zich niet langer verenigen met de koers die werd gevaren door de directie, waardoor een langer verblijf in de RvC voor hem niet meer zinvol was.

Met het opstappen van Blind verliest Ajax opnieuw een brok aan voetbalervaring in de top van de organisatie. De kritiek op het aankoopbeleid van de afgelopen periodes klinkt steeds luider, zeker nu blijkt dat veel van de aangetrokken spelers niet aan de verwachtingen voldoen. Terwijl de directie probeert de rust te herstellen, blijft de roep om een duidelijke technische visie onverminderd groot. De komende maanden zal moeten blijken of de nieuwe koers onder Cruijff en García de gewenste stabiliteit kan terugbrengen bij de Amsterdamse club.