Live voetbal 1

‘Kinský niet meer in actie bij Tottenham en mag in zomer vertrekken'

Vicario vervangt Kinsky bij Atletico - Tottenham, op de voorgrond trainer Igor Tudor
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 maart 2026, 19:43   Bijgewerkt: 20:13

Antonín Kinský mag aankomende zomer vertrekken bij Tottenham Hotspur, zo meldt The Telegraph één dag na zijn horroroptreden tegen Atlético Madrid in de Champions League. The Spurs zouden naar verluidt mee willen werken aan een huurdeal voor de 22-jarige goalie.

Voor Kinský eindigde zijn debuut in de hoofdfase van de Champions League tegen Atlético Madrid in een regelrechte nachtmerrie. De Tsjech gleed uit bij de 1-0, terwijl hij bij de 3-0 knullig balverlies leed. Dit alles gebeurde binnen zeventien minuten, waarna trainer Igor Tudor genadeloos ingreep en hem wisselde voor Guglielmo Vicario.

Artikel gaat verder onder video

The Telegraph meldt een dag na het debacle dat Kinský mag vertrekken uit Londen. De Tsjech was voornemens om dit in zowel de afgelopen winterse transferperiode als de zomerse transferperiode van 2025 te doen. Beide keren gingen The Spurs hier voor liggen. “De verwachting is dat Kinský aan het einde van het seizoen opnieuw een uitleenbeurt zal aanvragen. Het is onwaarschijnlijk dat Spurs hem daarbij in de weg zullen staan”, schrijft het Engelse medium.

“Sommige bronnen vragen zich zelfs af of Kinský ooit nog voor Spurs zal kunnen spelen, gezien de ernst van wat hem in Madrid is overkomen en het beeld dat dat van hem zal scheppen”, weet The Telegraph eveneens te melden. Het rept zelfs van een ‘revalidatietraject’, waarin het waarschijnlijk is dat Tottenham hem tot het einde van het seizoen buiten de schijnwerpers houdt.

➡️ Meer over Kinský

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Igor Tudor, de trainer van Tottenham Hotspur

Chaos compleet: 'Tottenham overweegt bliksemontslag Igor Tudor'

  • vr 6 maart, 17:31
  • 6 mrt. 17:31
  • 2
Arsenal-verdediger Jurrien Timber

Britse pers lyrisch over Timber: ‘Speelde weer als vanouds’

  • ma 2 maart, 10:48
  • 2 mrt. 10:48
  • 1
Marten de Roon van Atalanta

Italiaanse pers lyrisch over De Roon na comeback tegen Dortmund

  • do 26 februari, 10:21
  • 26 feb. 10:21
  • 3
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Antonín Kinsky

Antonín Kinsky
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 22 jaar (13 mrt. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
0
0
2024/2025
Spurs
6
0
2024/2025
Slavia
19
0
2023/2024
Pardubice
18
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws