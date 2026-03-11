Antonín Kinský mag aankomende zomer vertrekken bij Tottenham Hotspur, zo meldt The Telegraph één dag na zijn horroroptreden tegen Atlético Madrid in de Champions League. The Spurs zouden naar verluidt mee willen werken aan een huurdeal voor de 22-jarige goalie.

Voor Kinský eindigde zijn debuut in de hoofdfase van de Champions League tegen Atlético Madrid in een regelrechte nachtmerrie. De Tsjech gleed uit bij de 1-0, terwijl hij bij de 3-0 knullig balverlies leed. Dit alles gebeurde binnen zeventien minuten, waarna trainer Igor Tudor genadeloos ingreep en hem wisselde voor Guglielmo Vicario.

The Telegraph meldt een dag na het debacle dat Kinský mag vertrekken uit Londen. De Tsjech was voornemens om dit in zowel de afgelopen winterse transferperiode als de zomerse transferperiode van 2025 te doen. Beide keren gingen The Spurs hier voor liggen. “De verwachting is dat Kinský aan het einde van het seizoen opnieuw een uitleenbeurt zal aanvragen. Het is onwaarschijnlijk dat Spurs hem daarbij in de weg zullen staan”, schrijft het Engelse medium.

“Sommige bronnen vragen zich zelfs af of Kinský ooit nog voor Spurs zal kunnen spelen, gezien de ernst van wat hem in Madrid is overkomen en het beeld dat dat van hem zal scheppen”, weet The Telegraph eveneens te melden. Het rept zelfs van een ‘revalidatietraject’, waarin het waarschijnlijk is dat Tottenham hem tot het einde van het seizoen buiten de schijnwerpers houdt.