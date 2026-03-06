Tottenham Hotspur overweegt hoofdtrainer Igor Tudor na drie (!) wedstrijden alweer op straat te zetten. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde Engelse krant The Telegraph althans.

Tudor werd op 13 februari jongstleden aangesteld als opvolger van de Deen Thomas Frank, die afgelopen zomer werd aangesteld. Onder leiding van de 47-jarige Kroaat verloren de Spurs van achtereenvolgens Arsenal (1-4), Fulham (2-1) en Crystal Palace (1-3). Daardoor is de club nu terug te vinden op de zestiende plaats in de Premier League, met maar één punt meer dan de nummer achttien, West Ham United. Aan het eind van de rit degraderen de nummers achttien, negentien en twintig rechtstreeks naar de Championship.

The Telegraph schrijft dat een tweede trainerswissel in nog geen maand tijd serieus overwogen wordt door Tottenham Hotspur. Dat zou mede door druk vanuit de supporters zijn ingegeven. Een aanzienlijk deel van de fans verliet gisteren (donderdag) al in de rust van het duel met Crystal Palace het stadion. Private members van de Tunnel Club, die zo'n 20 duizend pond voor seizoenskaart neertellen, zouden bovendien hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt richting CEO Vinai Venkatesham.

Wie moet Tudor opvolgen bij Tottenham Hotspur?

De grote vraag is echter welke manager bereid zou zijn om in deze onrustige tijden in te stappen bij de Spurs. "Weinigen zullen de verantwoordelijkheid willen dragen om na 49 jaar op het hoogste niveau te degraderen", voorziet de krant. Daarbij zouden de potentiële kandidaten een meerjarig contract verlangen. Op de shortlist zou onder meer de naam Roberto De Zerbi voorkomen. Hij maakte eerder indruk in de Premier League als trainer van Brighton & Hove Albion maar werd recent op straat gezet door Olympique Marseille. De Zerbi zou echter ook kandidaat zijn bij zowel Manchester United als Manchester City, in het geval die clubs komende zomer afscheid zouden nemen van respectievelijk Michael Carrick en Pep Guardiola.

Daarnaast zouden ook Mauricio Pochettino, Robbie Keane en Edin Terzic opties voor Tottenham zijn. De Argentijn Pochettino leidde de club in zijn eerste periode als trainer naar de finale van de Champions League, maar is momenteel bondscoach van de Verenigde Staten en daarom op z'n vroegst na het WK van komende zomer pas beschikbaar. Keane kent op zijn beurt een succesvol verleden als speler van de Spurs en is momenteel hoofdtrainer van het Hongaarse Ferencvaros. De Duitser Terzic is nu nog clubloos; hij leidde zijn vorige club Borussia Dortmund naar Champions League-finale maar lijkt volgens The Telegraph komende zomer 'elders' aan de slag te zullen gaan.