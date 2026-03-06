Heracles Almelo heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan het debuut van de nieuwe 'assistent'-trainer Vincent Heilmann. Op eigen veld speelde de hekkensluiter van de Eredivisie met 0-0 gelijk tegen FC Utrecht. Het lijkt duidelijk dat Heilmann feitelijk de rol van hoofdtrainer heeft overgenomen van Ernest Faber.

Faber is per 1 december vorig jaar hoofdtrainer van Heracles, waar hij de ontslagen Bas Sibum opvolgde. Daarnaast is hij sindsdien óók technisch directeur van de hekkensluiter van de Eredivisie. De resultaten vallen echter vies tegen: de eerste elf competitiewedstrijden onder Faber leverden Heracles slechts vier punten op. Heracles presenteerde Heilmann afgelopen week als nieuwe assistent van Faber. Het was feitelijk de bedoeling dat hij de derde hoofdtrainer van het seizoen zou worden, maar de KNVB verleende hem geen dispensatie om zonder het hoogste trainersdiploma aan de slag te gaan in Almelo.

In het duel met FC Utrecht zit Heilmann voor het eerst naast Faber op de bank van Heracles. De jonge coach liet zich vanaf de aftrap veelvuldig verbaal gelden richting de spelers, zo viel ook Van Polen op. "Dit is ook wel een beetje het verhaal dat van tevoren een beetje geschetst werd", zegt het PEC Zwolle-icoon in de rustanalyse bij ESPN. "Het is dat hij niet van de KNVB als hoofdtrainer voor de groep mocht staan, maar ik denk dat hij dat in alles al wel een beetje is. Alleen naar de pers toe, en misschien deels voor de buitenwereld, probeert Faber af en toe nog op de voorgrond te staan", aldus Van Polen.

Heracles en FC Utrecht schotelden de bezoekers vrijdagavond een bijzonder matige wedstrijd voor. De thuisploeg werd voor rust niet eenmaal gevaarlijk voor het doel, aan de andere kant hoefde Remko Pasveer (die zijn vijfhonderdste profduel speelde en daarom vooraf in het zonnetje werd gezet) alleen reddend op te treden bij een kans van Gjivai Zechiël.

Direct na rust was het opnieuw Zechiël die een kans kreeg; de Feyenoord-huurling van FC Utrecht mikte zijn volley echter nét over het doel van Pasveer. Wie had gehoopt dat dat de opmaat zou zijn voor een levendiger tweede bedrijf, kwam echter bedrogen uit. Utrecht drukte niet door en Heracles begon pas in het laatste kwartier aan iets wat op een slotoffensief leek. Meer dan een hard schot dat over ging van spits Lequincio Zeefuik - vorige week tegen PSV nog goed voor een wereldgoal - leverde dat echter niet op.

Gevolgen voor de stand

Aan het punt dat het gelijkspel oplevert heeft Heracles niet veel. Het gat met nummer zeventien Telstar, dat een wedstrijd minder speelde, is nu teruggebracht van vier naar drie punten. Om de 'veilige' plek zestien van NAC Breda over te nemen moet een gat van vier punten overbrugd worden. Utrecht blijft door de remise achtste, maar kan later dit weekend nog voorbij worden gestoken door sc Heerenveen, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij Excelsior.