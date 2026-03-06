heeft nog altijd de kwaliteiten om PSV, Ajax of Feyenoord beter te maken. Dat schrijft Wim Kieft althans in zijn column voor De Telegraaf. Toch ziet de oud-spits het niet gebeuren dat een van de topclubs Ihattaren oppikt bij Fortuna Sittard: "Die vinden het risico veel te groot om hem onder contract te nemen."

Ihattaren brak op jonge leeftijd onder trainer Mark van Bommel stormachtig door bij PSV, maar botste met diens opvolger, de Duitser Roger Schmidt. In 2021 begon hij daarop aan een weinig succesvolle tournee door Europa. Ihattaren stond onder contract bij Juventus, Sampdoria (huur), Ajax (huur), Samsunspor en Slavia Praag, maar kwam voor die clubs niet of nauwelijks in actie. Vaker haalde de linkspoot het nieuws met verontrustende zaken die met voetbal weinig te maken hadden. Na zijn vertrek bij Slavia leek de profcarrière van Ihattaren een zachte dood te gaan sterven, maar RKC Waalwijk durfde de gok in september 2024 aan.

In Waalwijk wist trainer Henk Fraser blijkbaar wél de juiste snaar te raken bij Ihattaren. Ondanks het feit dat hij fysiek nog lang niet op niveau was, waren af en toe weer glimpen te zien van de speler die in zijn eerste PSV-jaren een gouden toekomst werd voorspeld. Ihattaren kon echter niet voorkomen dat RKC degradeerde, maar bleef zelf wél actief op het hoogste niveau, bij Fortuna. Namens de Limburgers was hij dit seizoen meermaals beslissend; zo tekende hij afgelopen weekend tegen N.E.C. voor een doelpunt én twee assists, waarmee hij een groot aandeel had in de 2-3 zege in Nijmegen.

"Als je Mohamed Ihattaren af en toe bezig ziet bij Fortuna Sittard, dan had hij ook zo iemand als Depay of Gakpo kunnen worden", schrijft Kieft. "Nu nog heeft hij de kwaliteiten om PSV, Ajax of Feyenoord beter te maken. Die vinden het risico echter veel te groot om hem onder contract te nemen. PSV en Ajax hebben het eerder geprobeerd en liepen eigenlijk alleen maar tegen problemen op met Ihattaren. Die jongen heeft zoveel kansen gekregen en nooit gepakt."

'Het kwartje is nog steeds niet gevallen'

"Toch, als je Mark van Bommel dan in Rondo hoort dat Ihattaren nog steeds moeite heeft om professional te zijn, dan vergooit hij wederom de kans van zijn leven", vervolgt Kieft. "Wie zoveel traint als een profvoetballer en wekelijks speelt, moet afgetraind zijn. Bij Ihattaren kan je daar vraagtekens bij zetten. Talent alleen is onvoldoende. Hopelijk voor Ihattaren zelf dringt dat besef nog eens door. Hij is echter al 24 jaar en als het kwartje dan nog steeds niet is gevallen...", besluit de vroegere spits.