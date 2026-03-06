Roda JC-verdediger haalt voor de camera's van ESPN stevig uit naar de spelers van Jong PSV. Die waren vrijdagavond met 0-2 te sterk in Kerkrade, maar hebben zich met hun gedrag op het veld bepaald niet populair gemaakt bij de 23-jarige Belg.

Op eigen veld liep Roda vrijdag tegen vervelend puntverlies aan in de jacht op een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Jong PSV kwam tien minuten voor rust op voorsprong. Sami Bouhoudane, die deze week een interlandloopbaan voor Marokko verkoos boven eentje bij het Nederlands elftal, tekende uit een strafschop voor de 0-1. In de tweede helft zette Fabio Kluit de 0-2 eindstand op het bord, waardoor Jong PSV naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie klimt en Roda blijft steken op plek zes.

Beerten baalt van de nederlaag: "Ik denk dat we de laatste weken wel veel gecreëerd hebben, maar vanavond is het minder. Je hebt maar één goal nodig, als je de nul houdt." De strafschop waaruit de 0-1 viel vond hij niet terecht: "Als dat een penalty is, dan moeten wij er ook eentje krijgen, laten we het zo zeggen. Dan is het een beetje achter de feiten aan lopen en hebben we het een beetje verzaakt", zegt de Belg.

Voor het gedrag van de PSV-talenten heeft Beerten geen goed woord over. "Je speelt tegen elf arrogante, kleine jongetjes, eigenlijk", aldus de verdediger. "Als die dan voor komen gaan ze heel vervelend doen. Ons publiek een beetje opjutten, vervelend doen door de bal weg te trappen, dat soort kleine zaken. Ja, als je achter staat komt dat niet lekker binnen. Ik ben nu gefrustreerd, maar anderzijds: snel vergeten, op naar de volgende wedstrijd."