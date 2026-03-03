Live voetbal

KNVB grijpt in na blunder Clay Ruperti: géén scheidsrechtersaanstelling

Clay Ruperti in actie
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
3 maart 2026, 10:13

De KNVB heeft de scheidsrechtersaanstellingen voor komend voetbalweekend in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bekendgemaakt. Opvallend is dat Clay Ruperti, de arbiter die afgelopen vrijdag gigantisch in de fout ging tijdens de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Almere City (2-3), geen duel mag fluiten.

Ruperti ging vrijdagavond op bijzondere wijze in de fout tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel. Hij kende een penalty toe aan de thuisploeg, omdat hij dacht dat James Lawrence hands had gemaakt na een doeltrap. Na afloop bleef de arbiter overtuigd van zijn beslissing, terwijl op de beelden duidelijk te zien is dat hij er volledig naast zat.

Opvallend was dat ESPN na afloop al het beeldmateriaal van Ruperti op de socials moest verwijderen.

Blunder heeft grote gevolgen voor Ruperti

De blunder van afgelopen vrijdag heeft grote gevolgen voor de 35-jarige scheidsrechter. De KNVB heeft hem voor komend weekend geen wedstrijd toegewezen.

Ruperti moet genoegen nemen met twee bijrollen. Zaterdagavond is hij vierde official bij Excelsior – sc Heerenveen, terwijl hij zondagmiddag als videoscheidsrechter fungeert bij Fortuna Sittard – Telstar.

Hieronder nogmaals de fout van Ruperti, die beweerde dat de bal niet over de achterlijn was geweest:

Fout Clay Ruperti bij Jong Utrecht - Almere
© ESPN

