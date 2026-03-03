Dumfries: ‘Echte mannen huilen niet? Echte mannen durven te praten’

heeft zich via een bericht op LinkedIn uitgesproken over het belang van mentale weerbaarheid in de topsport. De Oranje-international schrijft openhartig over zijn samenwerking met sportpsycholoog Annemieke Griffin en wat dat hem heeft gebracht.

Het traject begon bij Sparta Rotterdam, na een gesprek met trainer Alex Pastoor. “Hij gaf aan dat één van mijn grootste ontwikkelpunten het mentale aspect was. Ik verloor tijdens wedstrijden te snel mijn focus.” Dat inzicht zorgt voor een omslag. “Dat werd mijn nieuwe focus.”

‘Wat moet je met een sportpsycholoog?’

Artikel gaat verder onder video

De keuze om met een sportpsycholoog te werken wordt niet direct begrepen. “In het begin werd daar best raar naar gekeken. Wat moet je met een sportpsycholoog?” schrijft Dumfries. Toch zet hij door. “Dat was als jonge jongen niet per se ‘cool’. Maar ik wist: dit gaat mij beter maken.”

Hij blijft regelmatig langer om gesprekken te voeren, terwijl ploeggenoten al naar huis gaan. Niet ieder experiment slaagt. “Zo ben ik ooit begonnen met ademhalingsoefeningen voor een wedstrijd tegen FC Emmen. In de kleedkamer… op de wc.” Het pakt verkeerd uit: “Ik speelde vervolgens een dramatische wedstrijd. Dat experiment hebben we daarna maar snel geschrapt.”

Mentale steun op grote momenten

De begeleiding blijkt ook van waarde tijdens het WK in Qatar. “Tijdens het WK in Qatar liep het in de groepsfase niet zoals ik wilde. Op het moment dat je moet exceleren lukt het niet, dat accepteren was mentaal heel zwaar.” De kritiek volgt vanzelf. “Wat resulteerde in kritiek (uiteraard). Gelukkig had ik de oplossing bij de hand en kon ik terecht bij Annemieke.”

Volgens Dumfries wordt in het voetbal vooral gekeken naar prestaties. “In het voetbal word je afgerekend op je prestaties. Maar mensen kennen niet altijd het verhaal achter de speler.”

Voor hem is het mentale aspect doorslaggevend. “Voor mij is mentale weerbaarheid misschien wel 60% van presteren. Hoe beter je mentaal in je vel zit, hoe beter je speelt.”

Daarbij hoort volgens hem ook kwetsbaarheid. “We staan als voetballers midden in de maatschappij. We zijn ook gewoon mensen. En soms ook kwetsbaar."