Goed nieuws voor zowel Internazionale, als het Nederlands elftal. is op het trainingscomplex in Appiano Gentile weer gedeeltelijk aangesloten bij de groepstraining van de Italiaanse grootmacht. De sterkhouder van Oranje ontbrak de afgelopen drie maanden wegens een enkelblessure.

De verdediger staat al sinds november buitenspel nadat hij een operatie aan zijn enkel moest ondergaan. Door dit fysieke ongemak kwam de teller voor Dumfries dit seizoen pas op elf wedstrijden in de Serie A te staan, waarin hij eenmaal trefzeker was. Volgens de laatste berichten uit de ziekenboeg 'is de Nederlander zijn motor weer aan het opwarmen met het oog op het tweede deel van het seizoen'. Een terugkeer op het veld komt dichterbij.

Positie van Luis Henrique onder druk

Gedurende de afwezigheid van Dumfries was het Luis Henrique die de honneurs waarnam op de rechterflank. De Braziliaan, die afgelopen zomer overkwam van Olympique Marseille, kende een periode met ups en downs en kon de trainer niet volledig overtuigen. Hoewel hij met één doelpunt en twee assists zijn steentje bijdroeg aan de huidige koppositie van Inter, lijkt hij zijn plek weer te moeten afstaan. "De terugkeer van Denzel Dumfries brengt de basisplaats van Luis Henrique in gevaar", zo klinkt het op Pazzi di Fanta.

Wanneer maakt Dumfries zijn rentree?

De grote vraag is nu wanneer Dumfries weer officieel wedstrijdminuten kan maken voor de koploper van de Serie A. De medische staf mikt op een rentree aan het einde van februari. Hierbij worden de return in de Champions League tegen Bodo/Glimt en de competitiewedstrijd tegen Genoa genoemd als de twee data die met rood zijn omcirkeld in de agenda van de rechtsback.

Voor Dumfries is een spoedig herstel erg belangrijk, niet alleen voor zijn club maar ook met het oog op de rest van het jaar. De verdediger heeft bij Inter een contract tot medio 2028, maar beschikt over een ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro die komende juli geactiveerd kan worden door buitenlandse clubs.

Daarnaast wil de rechtsback ritme opdoen om in topvorm aan de start te verschijnen van het WK, waar hij door bondscoach Ronald Koeman nog altijd als de onbetwiste eerste keuze wordt gezien.