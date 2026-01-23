Denzel Dumfries moet nog even wachten op zijn rentree bij Internazionale. De Nederlander ontbreekt wegens een enkeloperatie en is tot minstens maart uit de roulatie. Opvallend is dat de rechtsback momenteel revalideert bij oud-club Sparta Rotterdam.

De 29-jarige Dumfries raakte op 9 november geblesseerd tijdens het duel met Lazio (2-0). Vervolgens miste de verdediger alle duels en moest hij in december een operatie ondergaan aan zijn linker enkel, die gestabiliseerd moest worden. Ondertussen staat Dumfries al 76 duels langs de kant.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig speler van PSV focust zich momenteel volledig op zijn herstel. Rijnmond-verslaggever Frank Stout trof de voormalig Spartaan plots op Het Kasteel, waar Dumfries blijkt te revalideren van zijn blessure.

“Mooi momentje bij Sparta. In afwachting van de interviews loopt Denzel Dumfries voorbij. Hij revalideert bij Sparta. Interviews geven mag niet van Inter, maar tijd voor een praatje en een foto met de snuffelstagiairs heeft hij wel. Voor Guus en Floralie is de dag geslaagd”, meldt Stout op X, met een foto van de rechtsback van Inter.