was maandagavond een van de uitblinkers bij het Nederlands elftal tegen Litouwen (4-0). De verdediger van Arsenal was de vervanger van de geblesseerde Denzel Dumfries op rechtsback en vervulde die rol met verve als een ‘light-versie’ van zijn concurrent, zo stelt Jan Peters in De Telegraaf.

Oranje verzekerde zich maandag met een ruime overwinning op Litouwen van deelname aan het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Deze interlandperiode moest Ronald Koeman het stellen zonder een van de vaste namen in zijn basisopstelling: Dumfries. De rechtsback was wel naar Zeist afgereisd, maar moest voor het duel met Polen (1-1) afgelopen week afhaken. Na die wedstrijd keerde hij terug naar zijn club Internazionale.

Waar Lutsharel Geertruida zich tegen Polen niet kon onderscheiden als vervanger van Dumfries, wist Timber dat wel te doen tegen Litouwen. Peters geeft de voormalig Ajacied een 7 voor zijn optreden. “Hij kwam een paar keer gevaarlijk voor de goal, probeerde het uitstekend in te vullen en voor hetzelfde geld scoort hij ook nog”, stelt de oud-spits, die Timber op dit moment een ‘light-versie van Dumfries’ vindt. “Hij was tegen Litouwen de beste in de achterhoede. Daarbij vind ik hem op rechts beter dan centraal in de achterste linie. Bij zijn club doet hij het ook goed op die positie.”

Simons kon ondanks doelpunt niet bekoren

Wie Peters absoluut niet kon bekoren, was Xavi Simons. De aanvallende middenvelder wist weliswaar te scoren, maar volgens de drievoudig international leed hij te veel balverlies. “Hij wil mannetjes passeren en dat gaat ook niet.” Peters merkt ook een verschil op in het voetbal van Simons sinds hij afgelopen zomer van RB Leipzig naar Tottenham Hotspur is gegaan. “Bij Leipzig leek het of hij vrij voetbalde, maar bij Tottenham Hotspur zien we nu dezelfde dingen als bij Oranje. Hij heeft het bij zijn club én in de nationale ploeg moeilijk. Ik hoopte nog dat het doelpunt hem zou helpen tegen Litouwen. Maar het werd niet beter.”