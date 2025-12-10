Live voetbal

Kraay vreest na WK-loting voor vroegtijdige exit Oranje óf Marokko

Kraay vreest na WK-loting voor vroegtijdige exit Oranje óf Marokko
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
10 december 2025, 10:14

Hans Kraay junior hoopt niet dat Nederland komende zomer op het WK direct na de poulefase al op Marokko stuit. In zijn column voor Voetbal International bespreekt de oud-voetballer en ESPN-verslaggever zijn verwachtingen voor het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Bij de WK-loting, vorige week in Washington, werd Nederland gekoppeld aan Japan, Tunesië en een Europese play-offwinnaar: Polen, Oekraïne, Zweden of Albanië. Mocht Oranje de groep winnend afsluiten, dan wacht in de tweede ronde, waarvoor 32 van de 48 deelnemende landen zich plaatsen, een confrontatie met de nummer twee van poule C. In die groep is vijfvoudig wereldkampioen Brazilië de topfavoriet voor de eerste stek en lijkt Marokko, als halvefinalist op het vorige WK in Qatar, een goede kans te hebben om Haïti en Schotland achter zich te laten en dus de tweede plek voor zich op te eisen.

Artikel gaat verder onder video

Kraay zegt in zijn column 'ongelooflijk veel zin' te hebben in het WK, maar zou er gigantisch van balen als de eerste knock-outronde direct het eindstation van Nederland of Marokko zal blijken te zijn: "Ik mag niet hopen dat Oranje na de poulefase gelijk Marokko treft. Ons hele land moet toch een hele zomer lang feest kunnen vieren? Dan kan het niet zijn dat we na drie wedstrijden Marokko of Nederland naar huis sturen!"

"Wat we wél moeten hebben, is dat Dick Advocaat met Curaçao in hun poule Duitsland even van het matje gaat tikken en als dat niet lukt, de punten gluiperig op de counter pakt tegen Ivoorkust en Ecuador", vervolgt Kraay hoopvol. Daarnaast ziet hij nóg een land dat komende zomer voor feestvreugde in Nederland zou kunnen zorgen, al was de loting niet mals: "Het Rotterdams getinte Kaapverdië wilde zo graag in een moeilijke poule. Die hebben ook hun zin gekregen, die beginnen met twee makkies, Spanje en Uruguay. Kijk dát moeten we hebben", besluit Kraay.

➡️ Meer WK 2026 nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Het Nederlands elftal voorafgaand aan het duel met Litouwen op 17 november 2025

Nederlands elftal oefent in aanloop naar WK tegen Noorwegen en Ecuador

  • ma 8 december, 15:40
  • 8 dec. 15:40
Luciano Valente van Feyenoord

'Valente laat elke week zien dat hij in het Nederlands elftal hoort'

  • ma 8 december, 09:21
  • 8 dec. 09:21
Ronald Koeman

Driessen: 'Het Nederlands elftal hoeft niet te bibberen voor Ueda'

  • ma 8 december, 08:07
  • 8 dec. 08:07
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.101 Reacties
520 Dagen lid
38.903 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hansi, als je op het wk ver wilt komen moet je geen enkele tegenstander vrezen tenzij je een angsthaas bent. Ik verwacht niet dat Oranje heel ver gaat komen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.101 Reacties
520 Dagen lid
38.903 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hansi, als je op het wk ver wilt komen moet je geen enkele tegenstander vrezen tenzij je een angsthaas bent. Ik verwacht niet dat Oranje heel ver gaat komen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel