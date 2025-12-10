Hans Kraay junior hoopt niet dat Nederland komende zomer op het WK direct na de poulefase al op Marokko stuit. In zijn column voor Voetbal International bespreekt de oud-voetballer en ESPN-verslaggever zijn verwachtingen voor het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Bij de WK-loting, vorige week in Washington, werd Nederland gekoppeld aan Japan, Tunesië en een Europese play-offwinnaar: Polen, Oekraïne, Zweden of Albanië. Mocht Oranje de groep winnend afsluiten, dan wacht in de tweede ronde, waarvoor 32 van de 48 deelnemende landen zich plaatsen, een confrontatie met de nummer twee van poule C. In die groep is vijfvoudig wereldkampioen Brazilië de topfavoriet voor de eerste stek en lijkt Marokko, als halvefinalist op het vorige WK in Qatar, een goede kans te hebben om Haïti en Schotland achter zich te laten en dus de tweede plek voor zich op te eisen.

Artikel gaat verder onder video

Kraay zegt in zijn column 'ongelooflijk veel zin' te hebben in het WK, maar zou er gigantisch van balen als de eerste knock-outronde direct het eindstation van Nederland of Marokko zal blijken te zijn: "Ik mag niet hopen dat Oranje na de poulefase gelijk Marokko treft. Ons hele land moet toch een hele zomer lang feest kunnen vieren? Dan kan het niet zijn dat we na drie wedstrijden Marokko of Nederland naar huis sturen!"

"Wat we wél moeten hebben, is dat Dick Advocaat met Curaçao in hun poule Duitsland even van het matje gaat tikken en als dat niet lukt, de punten gluiperig op de counter pakt tegen Ivoorkust en Ecuador", vervolgt Kraay hoopvol. Daarnaast ziet hij nóg een land dat komende zomer voor feestvreugde in Nederland zou kunnen zorgen, al was de loting niet mals: "Het Rotterdams getinte Kaapverdië wilde zo graag in een moeilijke poule. Die hebben ook hun zin gekregen, die beginnen met twee makkies, Spanje en Uruguay. Kijk dát moeten we hebben", besluit Kraay.