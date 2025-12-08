Het Nederlands elftal speelt in maart 2026 oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador. Dat maakt de KNVB bekend. Nadat afgelopen vrijdag bekend werd wie de tegenstanders zijn op het WK van 2026 wordt nu de route richting het mondiale eindtoernooi gevuld.

Tijdens de loting in Washington werd het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman gekoppeld aan Japan, Tunesië en de de winnaar van de Europese play-off B (Oekraïne-Zweden/Polen-Albanië). In aanloop naar het WK wil Oranje nog viermaal oefenen en de eerste twee duels zijn inmiddels gepland. Op vrijdag 27 maart treft Nederland het Noorwegen van onder meer Erling Haaland en Martin Ødegaard, terwijl op dinsdag 31 maart Ecuador de tegenstander is. Beide wedstrijden worden gespeeld in Nederland, details over de speellocaties en de aftraptijden volgen later.

Het was onze wens om in aanloop naar het WK te oefenen tegen een Europese tegenstander én een team uit Zuid-Amerika", aldus bondscoach Ronald Koeman. "Dat is gelukt met Noorwegen en Ecuador. In maart krijgen we daarmee al de kans ons te meten met kwalitatief sterke tegenstanders met verschillende speelstijlen. Dat helpt ons in de stappen die we nog willen zetten richting het WK."

Noorwegen en Ecuador komen net als het Nederlands elftal uit op het mondiale eindtoernooi van komende zomer. Noorwegen werd bij de loting van afgelopen vrijdag gekoppeld aan Frankrijk, Senegal en de winnaar van intercontinentale play-off 2 (Bolivia, Suriname of Irak). Ecuador speelt tegen Duitsland, Curaçao en Ivoorkust.

Dit zijn niet de enige oefenwedstrijden in aanloop naar het WK. Voor aanvang van het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada speelt de equipe van Koeman eind mei/begin juni nog twee vriendschappelijke wedstrijden.