Valentijn Driessen vindt dat het Nederlands elftal als eerste moet eindigen in de groep op het WK 2026. De journalist erkent dat Japan op papier de sterkste tegenstander is, maar is van mening dat dat bondscoach Ronald Koeman en de zijnen niet hoeven te bibberen van spits Ayase Ueda en het Aziatische land.

Het elftal van bondscoach Ronald Koeman werd vrijdagavond na '150 hemeltergend lange lotingsminuten' gekoppeld aan Japan, Tunesië en de winnaar van de play-off tussen Polen, Oekraïne, Zweden en Albanië. Driessen stelt dat Oranje de poulefase van het WK 'eenvoudig kan overleven', mede omdat het verschil in kwaliteit met de andere landen levensgroot is.

Driessen erkent dat Japan van alle tegenstanders op papier de sterkste tegenstander is. Bovendien gaf spits Ueda daags na de loting zijn visitekaartje af bij Feyenoord - PEC Zwolle. De Japanse goaltjesdief was viermaal trefzeker en voert daarmee de topscorersranglijst van de Eredivisie aan met achttien doelpunten.

'Ueda geeft in de topduels niet thuis'

"Wie nu denkt dat Oranje moet bibberen op 14 juni in Dallas, omdat Ueda de spits van Japan is: geen zorgen", aldus Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "In de topduels geeft de Japanner niet thuis. Virgil van Dijk en Jurriën Timber zijn van een ander niveau dan Anselmo Garcia MacNulty en Tristan Gooijer van PEC of eerder Damon Mirani en Alec Van Hoorenbeeck van Heracles. Beide defensieve koppels lieten Ueda driemaal in één helft scoren."

"Ueda is dit seizoen onder Van Persie op drift geraakt, maar het blijft de Eredivisie. De naïeve Eredivisie, vol met zwakke broeders, jonge spelers en onervaren coaches", benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf. "Niet voor niets zakken veel spelers uit de Eredivisie door het ijs als ze naar grote Europese competities verhuizen. Of zelfs in de Eredivisie zoals Sem Steijn. Als topscorer van Nederland bij FC Twente haakt hij niet aan bij Feyenoord."

Vervolgens haalt Driessen aan dat diverse Japanners onder contract staan bij een club in de Eredivisie. Zo noemt hij Feyenoorder Tsuyoshi Watanabe, de NEC'ers Koki Ogawa, Kodai Sano en Kento Shiogai en Sparta-speler Shunsuke Mito als kanshebbers op een WK-deelname. "Moet Oranje met internationals onder contract bij de beste clubs van Europa onder de indruk zijn van Japan met spelers bij Eredivisie-subtoppers?", vraagt de journalist zich tot besluit af.