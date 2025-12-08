Wesley Sneijder ziet het Nederlands elftal volgend jaar geen wereldkampioen worden. Volgens de recordinternational zijn er simpelweg een aantal betere landen die ook meedoen aan het WK. De groepsfase wordt al lastig zat, waarschuwt hij in een interview met ESPN.

De loting koppelde Oranje vrijdagavond aan Japan, Tuenesië en een nog onbekende play-offwinnaar. "Japan is een ploeg met veel loopvermogen, behendige spelers en is een lastige tegenstander. Wij hadden het op het WK 2010 ook lastig tegen ze (1-0 winst door een goal van Sneijder, red.). Die blijven gaan", verwacht Sneijder. Met Tsuyoshi Watanabe, Ayase Ueda (beiden Feyenoord) Ko Itakura (Ajax) en Koki Ogawa (NEC) kende de meest recente Japanse selectie een aantal bekenden uit de Eredivisie.