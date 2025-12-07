Wim Kieft vindt het 'heel jammer' dat na zijn vertrek bij Ajax zijn belofte nooit heeft ingelost. De oud-spits dichtte de 64-voudig international van Marokko de kwaliteiten toe om de absolute top te halen, maar concludeert in Studio Voetbal dat er 'helemaal niets van terecht is gekomen' en denkt dat daar maar één iemand schuldig aan is: Ziyech zelf.

In het voetbalpraatprogramma van de NOS wordt de WK-loting van het Nederlands elftal besproken. De consensus aan tafel is dat de poule (met Japan, Tunesië en een Europese play-offwinnaar) te overleven moet zijn. Daarna zou al in de volgende ronde zomaar een confrontatie met Marokko kunnen volgen. Ibrahim Afellay geeft hoog op van De Leeuwen van Atlas, die op het vorige WK in Qatar opzien baarden door de halve finales te halen, als eerste Afrikaanse land ooit. De kern van dat elftal, met onder meer Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) en Noussair Mazraoui (Manchester United) is bovendien intact gebleven, analyseert Afellay.

Kieft vraagt vervolgens naar Ziyech. "Die heeft getekend?". Afellay beaamt: "Ja, Ziyech heeft getekend bij Wydad Casablanca. Maar hij is nog niet fit genoeg. En het papierwerk bij zijn overschrijving schijnt ook nog een probleem te zijn, hij heeft nog niet gespeeld. Of hij de Afrika Cup gaat halen? Dat zou ik niet weten, maar het lijkt mij dat - als je nog geen wedstrijden gespeeld hebt - je daar niet voor in aanmerking komt."

"Toch is er weinig van terechtgekomen, uiteindelijk, van Ziyech", neemt Kieft weer het woord. "Ik dacht echt: dat is een speler die de komende vijf, zes jaar aan de top zit. Maar het is gewoon helemaal niks geworden, dat vind ik hartstikke jammer. Waar dat aan ligt? Ik denk aan hemzelf, meestal ligt het aan jezelf. Het is best een aparte jongen, natuurlijk. Bij Ajax speelde hij echt op een gegeven ogenblik echt geweldig. Maar ook daar waren er mensen die dachten: hoe moet dat als hij verder gaat? Hij had toch wel iets unieks in zijn spel, maar er is gewoon helemaal niks van gekomen."

Ziyech speelde vanaf 2016 vier seizoenen in Amsterdam en bereikte met Ajax in zijn debuutjaar de finale van de Europa League, die werd verloren van Manchester United. Drie jaar later maakte hij deel uit van het elftal dat op de drempel van de eindstrijd van de Champions League stond, maar in de slotminuten ten onder ging tegen Tottenham Hotspur. In de zomer van 2020 verkaste hij voor zo'n veertig miljoen euro naar Chelsea. Hoewel Ziyech in Londen wel degelijk zijn klasse weleens etaleerde én hij met The Blues de Champions League won, slaagde hij er uiteindelijk niet in om een vaste basisplaats af te dwingen. Na drie seizoenen trok hij op huurbasis naar Galatasaray, dat hem uiteindelijk transfervrij overnam van Chelsea. In januari van dit jaar vertrok hij naar het Midden-Oosten, maar zijn avontuur bij Al-Duhail (Qatar) kwam al na een halfjaar ten einde. In oktober tekende hij vervolgens bij Wydad in zijn vaderland, maar voor die club kwam hij dus nog geen minuut in actie.