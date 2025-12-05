Dit is de volledige loting van het WK 2026

De loting voor het WK 2026 zit erop. Nederland neemt het komende zomer onder meer op tegen Japan en Tunesië, terwijl het Curaçao van Dick Advocaat Duitsland treft. FCUpdate.nl zet de gehele loting op een rijtje.
Voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal nemen er maar liefst 48 landen mee aan het prestigieuze eindtoernooi. Alle nummers 1 en 2 plus de acht beste nummers 3 gaan door naar de knock-outfase. Dit zijn de poules:
Groep A: Mexico, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Winnaar Play-Off D (Denemarken, Noord-Macedonië, Tsjechië, Ierland)
Groep B: Canada, Zwitserland, Qatar, Winnaar Play-Off A (Italië, Noord-Ierland, Bosnië en Herzegovina, Wales)
Groep C: Brazilië, Marokko, Schotland, Haïti
Groep D: Verenigde Staten, Australia, Paraguay, Winnaar Play-Off C (Turkije, Roemenië, Slowakije, Kosovo)
Groep E: Duitsland, Ecuador, Ivoorkust, Curaçao
Groep F: Nederland, Japan, Tunesië, Winnaar Play-Off B (Oekraïne, Zweden, Polen, Albanië)
Groep G: België, Iran, Egypte, Nieuw Zeeland
Groep H: Spanje, Uruguay, Saoedi-Arabië, Kaapverdië
Groep I: Frankrijk, Senegal, Noorwegen, Winnaar Play-Off 2 (Irak, Bolivia, Suriname)
Groep J: Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Jordanië,
Groep K: Portugal, Colombia, Oezbekistan, Winnaar Play-Off 1 (Congo, Jamaica, Nieuw-Caledonië)
Groep L: Engeland, Kroatië, Panama, Ghana,
Ik had Nederland graag tegen een paar sterkere tegenstanders gezien, maar het zou me van de andere kant ook niet verbazen als élke tegenstander sterk is. Kortom: ik heb er niet veel vertrouwen in. Jammer dat de FIFA de boel gemanipuleerd heeft om sterke landen elkaar te laten ontwijken. Ik vind dat je gewoon van elk land moet kunnen winnen om terecht WK kampioen te zijn.
