Dit is de volledige loting van het WK 2026

De loting voor het WK 2026 zit erop. Nederland neemt het komende zomer onder meer op tegen Japan en Tunesië, terwijl het Curaçao van Dick Advocaat Duitsland treft. FCUpdate.nl zet de gehele loting op een rijtje.

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal nemen er maar liefst 48 landen mee aan het prestigieuze eindtoernooi. Alle nummers 1 en 2 plus de acht beste nummers 3 gaan door naar de knock-outfase. Dit zijn de poules:

Groep A: Mexico, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Winnaar Play-Off D (Denemarken, Noord-Macedonië, Tsjechië, Ierland)

Groep B: Canada, Zwitserland, Qatar, Winnaar Play-Off A (Italië, Noord-Ierland, Bosnië en Herzegovina, Wales)

Groep C: Brazilië, Marokko, Schotland, Haïti

Groep D: Verenigde Staten, Australia, Paraguay, Winnaar Play-Off C (Turkije, Roemenië, Slowakije, Kosovo)

Groep E: Duitsland, Ecuador, Ivoorkust, Curaçao

Groep F: Nederland, Japan, Tunesië, Winnaar Play-Off B (Oekraïne, Zweden, Polen, Albanië)

Groep G: België, Iran, Egypte, Nieuw Zeeland

Groep H: Spanje, Uruguay, Saoedi-Arabië, Kaapverdië

Groep I: Frankrijk, Senegal, Noorwegen, Winnaar Play-Off 2 (Irak, Bolivia, Suriname)

Groep J: Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Jordanië,

Groep K: Portugal, Colombia, Oezbekistan, Winnaar Play-Off 1 (Congo, Jamaica, Nieuw-Caledonië)

Groep L: Engeland, Kroatië, Panama, Ghana,