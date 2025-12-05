Live voetbal 7

Dit is de volledige loting van het WK 2026

5 december 2025, 20:07   Bijgewerkt: 20:14

De loting voor het WK 2026 zit erop. Nederland neemt het komende zomer onder meer op tegen Japan en Tunesië, terwijl het Curaçao van Dick Advocaat Duitsland treft. FCUpdate.nl zet de gehele loting op een rijtje.

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal nemen er maar liefst 48 landen mee aan het prestigieuze eindtoernooi. Alle nummers 1 en 2 plus de acht beste nummers 3 gaan door naar de knock-outfase. Dit zijn de poules:

Groep A: Mexico, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Winnaar Play-Off D (Denemarken, Noord-Macedonië, Tsjechië, Ierland)

Groep B: Canada, Zwitserland, Qatar, Winnaar Play-Off A (Italië, Noord-Ierland, Bosnië en Herzegovina, Wales)

Groep C: Brazilië, Marokko, Schotland, Haïti

Groep D: Verenigde Staten, Australia, Paraguay, Winnaar Play-Off C (Turkije, Roemenië, Slowakije, Kosovo)

Groep E: Duitsland, Ecuador, Ivoorkust, Curaçao

Groep F: Nederland, Japan, Tunesië, Winnaar Play-Off B (Oekraïne, Zweden, Polen, Albanië)

Groep G: België, Iran, Egypte, Nieuw Zeeland

Groep H: Spanje, Uruguay, Saoedi-Arabië, Kaapverdië

Groep I: Frankrijk, Senegal, Noorwegen, Winnaar Play-Off 2 (Irak, Bolivia, Suriname)

Groep J: Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Jordanië,

Groep K: Portugal, Colombia, Oezbekistan, Winnaar Play-Off 1 (Congo, Jamaica, Nieuw-Caledonië)

Groep L: Engeland, Kroatië, Panama, Ghana,

Docker
290 Reacties
18 Dagen lid
729 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik had Nederland graag tegen een paar sterkere tegenstanders gezien, maar het zou me van de andere kant ook niet verbazen als élke tegenstander sterk is. Kortom: ik heb er niet veel vertrouwen in. Jammer dat de FIFA de boel gemanipuleerd heeft om sterke landen elkaar te laten ontwijken. Ik vind dat je gewoon van elk land moet kunnen winnen om terecht WK kampioen te zijn.

Timo987
20 Reacties
19 Dagen lid
40 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Moet te doen zijn. Jammer dat Curacao niet de vierde ploeg werd in onze poule.

JesseNL
6 Reacties
7 Dagen lid
0 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben benieuwd hoe de teams het gaan doen, Onze poule moet zeker te doen zijn ben ook benieuwd naar de andere poules wie doorgaan en wie sneuvelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

