Dick Advocaat is in zijn nopjes met de WK-loting voor Curaçao. De 78-jarige bondscoach is enthousiast over de tegenstanders die hij op Groep E gaat treffen.

Advocaat neemt het met Curacao op tegen Duitsland, Ecuador, Ivoorkust: "Het is een geweldige loting voor Curaçao", zegt Advocaat vanuit Washington in gesprek met Voetbal International-journalist Freek Jansen. "De openingswedstrijd spelen tegen een groot voetballand als Duitsland is natuurlijk fantastisch.

De bondscoach vervolgt: "Het is al zo mooi op met Curaçao op dit podium te spelen en we treffen nu drie landen uit verschillende continenten. Het zijn alle drie moeilijke ploegen. We gaan zien wat het ons gaat brengen met Curaçao. We laten het op ons afkomen, maar deze loting is heel mooi."

Advocaat was vrijdagavond met onder meer Kees Jansma (perschef) en Wouter Jansen (teammanager) namens Curaçao aanwezig tijdens de loting in Washington. Voorafgaand aan de loting sprak hij kort met de bondscoach van Brazilië: Carlo Ancelotti.