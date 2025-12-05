Dick Advocaat is in zijn nopjes met de WK-loting voor Curaçao. De 78-jarige bondscoach is enthousiast over de tegenstanders die hij op Groep E gaat treffen.
Advocaat neemt het met Curacao op tegen Duitsland, Ecuador, Ivoorkust: "Het is een geweldige loting voor Curaçao", zegt Advocaat vanuit Washington in gesprek met Voetbal International-journalist Freek Jansen. "De openingswedstrijd spelen tegen een groot voetballand als Duitsland is natuurlijk fantastisch.
De bondscoach vervolgt: "Het is al zo mooi op met Curaçao op dit podium te spelen en we treffen nu drie landen uit verschillende continenten. Het zijn alle drie moeilijke ploegen. We gaan zien wat het ons gaat brengen met Curaçao. We laten het op ons afkomen, maar deze loting is heel mooi."
Advocaat was vrijdagavond met onder meer Kees Jansma (perschef) en Wouter Jansen (teammanager) namens Curaçao aanwezig tijdens de loting in Washington. Voorafgaand aan de loting sprak hij kort met de bondscoach van Brazilië: Carlo Ancelotti.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.