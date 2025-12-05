Live voetbal 7

Dick Advocaat treft Duitsland en spreekt van 'geweldige loting'

Dick Advocaat, Kees Jansma, Wouter Jansen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
5 december 2025, 20:50

Dick Advocaat is in zijn nopjes met de WK-loting voor Curaçao. De 78-jarige bondscoach is enthousiast over de tegenstanders die hij op Groep E gaat treffen.

Advocaat neemt het met Curacao op tegen Duitsland, Ecuador, Ivoorkust: "Het is een geweldige loting voor Curaçao", zegt Advocaat vanuit Washington in gesprek met Voetbal International-journalist Freek Jansen. "De openingswedstrijd spelen tegen een groot voetballand als Duitsland is natuurlijk fantastisch.

De bondscoach vervolgt: "Het is al zo mooi op met Curaçao op dit podium te spelen en we treffen nu drie landen uit verschillende continenten. Het zijn alle drie moeilijke ploegen. We gaan zien wat het ons gaat brengen met Curaçao. We laten het op ons afkomen, maar deze loting is heel mooi."

Artikel gaat verder onder video

Advocaat was vrijdagavond met onder meer Kees Jansma (perschef) en Wouter Jansen (teammanager) namens Curaçao aanwezig tijdens de loting in Washington. Voorafgaand aan de loting sprak hij kort met de bondscoach van Brazilië: Carlo Ancelotti.

Lees ook:
Dick Advocaat en René van der Gijp

Van der Gijp verbaast zich om Advocaat: ‘Op tv andere mening dan achter de schermen’

  • Gisteren, 14:37
  • Gisteren, 14:37
René van der Gijp en Dick Advocaat

Advocaat tikt Van der Gijp op vingers na grap over vermogen

  • Gisteren, 12:32
  • Gisteren, 12:32
Louis van Gaal

Van Gaal onthult: ‘Ik was kandidaat bij Duitsland voor bondscoachschap’

  • di 2 december, 23:40
  • 2 dec. 23:40
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
290 Reacties
967 Dagen lid
402 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoop dat hij kan stunten zal leuk zijn

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De kikker
290 Reacties
967 Dagen lid
402 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoop dat hij kan stunten zal leuk zijn

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel